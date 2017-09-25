Алексей Еськов обслужит встречу между "Ниццей" и "Витессом"

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом".Ассистенты - Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, дополнительные помощники рефери - Михаил Вилков и Владимир Москалев. Встреча состоится 28 сентября в Ницце.