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Алексей Еськов обслужит встречу между "Ниццей" и "Витессом"

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом".

Ассистенты - Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, дополнительные помощники рефери - Михаил Вилков и Владимир Москалев. Встреча состоится 28 сентября в Ницце.
Теги: Еськов
Сегодня, 13:24
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