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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" будет судить Юнас Эрикссон
Бригада арбитров из Швеции во главе с Юнасом Эрикссоном рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".
Ассистентами Эрикссона назначены Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами будут Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервный судья - Мехмет Кулум.
Встреча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет 27 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Ассистентами Эрикссона назначены Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами будут Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервный судья - Мехмет Кулум.
Встреча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет 27 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
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