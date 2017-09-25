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Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" будет судить Юнас Эрикссон

Бригада арбитров из Швеции во главе с Юнасом Эрикссоном рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".

Ассистентами Эрикссона назначены Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами будут Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервный судья - Мехмет Кулум.

Встреча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет 27 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:34
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