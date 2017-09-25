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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гендиректор "Тосно": рад за Заболотного и Чернова, они заслужили вызов в сборную
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал вызов Антона Заболотного и Евгения Чернова в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кореи и Ирана.
"Ребята молодцы, проявляют себя в каждом матче. Я рад за них, они этот вызов заслужили. Плюс к этому Александра Карницкого вызвали в сборную Белоруссии, а Рошу – в сборную Кабо-Верде. У нас есть много сложностей, в том числе связанных с подготовкой, с проведением матчей. Ребята их терпят, никто из них не высказывает негатива.
Да, мы не так хорошо идем по турнирной таблице, но по отношению к делу ни у кого нет проблем, в каждом матче игроки отдаются полностью. Результат будет, в любом случае мы добьемся, я уверен.
Мы пять лет назад говорили, что хотим, чтобы наши ребята выступали за сборную – правда, планировалось, что это будут воспитанники областного футбола. В сборную, однако, попали другие игроки, но я надеюсь, что нам удастся воспитать и своих футболистов для национальной команды.
Как бы то ни было, не из каждой команды вызывают в сборную по два игрока – даже из тех, которые выше нас. Чернова мы арендовали, он принадлежит "Зениту". А Заболотный у нас на контракте. Если им заинтересуется серьезный клуб, мы будем только рады. Если будут предложения, мы их рассмотрим", - приводит слова Матюшенко ТАСС.
"Ребята молодцы, проявляют себя в каждом матче. Я рад за них, они этот вызов заслужили. Плюс к этому Александра Карницкого вызвали в сборную Белоруссии, а Рошу – в сборную Кабо-Верде. У нас есть много сложностей, в том числе связанных с подготовкой, с проведением матчей. Ребята их терпят, никто из них не высказывает негатива.
Да, мы не так хорошо идем по турнирной таблице, но по отношению к делу ни у кого нет проблем, в каждом матче игроки отдаются полностью. Результат будет, в любом случае мы добьемся, я уверен.
Мы пять лет назад говорили, что хотим, чтобы наши ребята выступали за сборную – правда, планировалось, что это будут воспитанники областного футбола. В сборную, однако, попали другие игроки, но я надеюсь, что нам удастся воспитать и своих футболистов для национальной команды.
Как бы то ни было, не из каждой команды вызывают в сборную по два игрока – даже из тех, которые выше нас. Чернова мы арендовали, он принадлежит "Зениту". А Заболотный у нас на контракте. Если им заинтересуется серьезный клуб, мы будем только рады. Если будут предложения, мы их рассмотрим", - приводит слова Матюшенко ТАСС.
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