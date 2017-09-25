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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Геннадий Орлов: Кокорин заслужил, сейчас он "номер 1" на своей позиции
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал вызов нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России.
"Сейчас Кокорин – "номер 1" на своей позиции, это бесспорно. Манчини дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру.
Конечно, Кокорин заслужил. Вчера он был полезнее для команды, чем Смолов", – цитирует Орлова "Р-Спорт".
"Сейчас Кокорин – "номер 1" на своей позиции, это бесспорно. Манчини дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру.
Конечно, Кокорин заслужил. Вчера он был полезнее для команды, чем Смолов", – цитирует Орлова "Р-Спорт".
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