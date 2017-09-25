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Геннадий Орлов: Кокорин заслужил, сейчас он "номер 1" на своей позиции

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал вызов нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России.

"Сейчас Кокорин – "номер 1" на своей позиции, это бесспорно. Манчини дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру.

Конечно, Кокорин заслужил. Вчера он был полезнее для команды, чем Смолов", – цитирует Орлова "Р-Спорт".
Теги: Орлов Кокорин
Сегодня, 13:54
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