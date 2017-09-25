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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" предупредил болельщиков в преддверии игры с "Ливерпулем"
"Спартак" обратился к болельщикам в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным. Появление файера в следующей встрече может обернуться более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.
Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же (за нарушение) грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", – говорится в обращении на официальном сайте "Спартака".
Напомним, ранее УЕФА принял решение наказать "Спартак" запретом на посещение болельщиками следующего выездного матча команды в еврокубках после инцидента во время встречи 1-го тура ЛЧ с "Марибором". Игра была остановлена на несколько минут из-за файеров в секторе "Спартака". Один из них прилетел в район центра поля.
"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным. Появление файера в следующей встрече может обернуться более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.
Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же (за нарушение) грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", – говорится в обращении на официальном сайте "Спартака".
Напомним, ранее УЕФА принял решение наказать "Спартак" запретом на посещение болельщиками следующего выездного матча команды в еврокубках после инцидента во время встречи 1-го тура ЛЧ с "Марибором". Игра была остановлена на несколько минут из-за файеров в секторе "Спартака". Один из них прилетел в район центра поля.
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