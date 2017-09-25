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"Спартак" предупредил болельщиков в преддверии игры с "Ливерпулем"

"Спартак" обратился к болельщикам в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным. Появление файера в следующей встрече может обернуться более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же (за нарушение) грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", – говорится в обращении на официальном сайте "Спартака".

Напомним, ранее УЕФА принял решение наказать "Спартак" запретом на посещение болельщиками следующего выездного матча команды в еврокубках после инцидента во время встречи 1-го тура ЛЧ с "Марибором". Игра была остановлена на несколько минут из-за файеров в секторе "Спартака". Один из них прилетел в район центра поля.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:59
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№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
а тех фанов синита, что в Краснодаре жгли? С ними как поступить?

на кол посадить...и тех и этих


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.


Ну, я понимаю, что те, кто болеет за "Ливерпуль" и нейтральные болельщики придут посмотреть на его игру, а те, кто болеет за "Спартак" зачем туда придут? Не на кучу безответных матчей в своих воротах смотреть же? Они именно для того и идут, чтобы побросать файера и подраться.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: safonas (Сегодня, 14:43) #
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online

Цитата: spiri
это дерьмо-псевдофанов народной команды надо гнать в шею!!
или изолировать..
у меня всё! flushed

это касается всех клубов, а не только Спартака


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: spiri
это дерьмо-псевдофанов народной команды надо гнать в шею!!
или изолировать..

а тех фанов синита, что в Краснодаре жгли? С ними как поступить?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
это дерьмо-псевдофанов народной команды надо гнать в шею!!
или изолировать..
у меня всё! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Предупредите\.что будете до трусов раздевать подозрительных типов

Ты на стадионе то был? там через одного все подозрительные.
Регистрация: 18.11.2012
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:26) #
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лучше пусть обратятся к работникам стадиона Спартака, чтобы не проносили на территорию файеры и ракеты. Предупредите\.что будете до трусов раздевать подозрительных типов.Если у болельщика во время игры оказался файер при себе, то за это несет ответственность служба безопасности и не фига правоцировать болельщиков. Я не думаю. что во время посещения игры президентом Путиным хотябы коробка спичек попадет на стадион. Работайте братья, очищайте трибуны от уродов безбашенных.,И давно пора уголовную ответственность вводить за нарушение правил пожарной безопасности. Есть же статья:" Предоставление услуг, не обеспечивающих безопасность потребителя". "белая лошадь " сгорела и рруководители сели. и здесь надо так же. тогда директор стадиона лично будет шманать каждого посетителя.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:03) #
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Так это и от наших зависит тоже!!! Или только англичане будут шуметь и кидать ракеты!? Пусть начинаю с себя,это я про болельщиков Спартака !
Регистрация: 27.07.2016
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