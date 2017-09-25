Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Молодежка "Ахмата" обыграла сверстников из "Рубина"
"Ахмат" обыграл "Рубин" в матче 11-го тура молодежного первенства России. Хет-триком в составе грозненцев отметился Идрис Умаев.
Молодежное первенство. 11-й тур
"Ахмат" – "Рубин" – 3:2
Голы: Умаев, 21, 51, 69 – Ахметов, 8. Яковлев, 19.
Молодежное первенство. 11-й тур
"Ахмат" – "Рубин" – 3:2
Голы: Умаев, 21, 51, 69 – Ахметов, 8. Яковлев, 19.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.