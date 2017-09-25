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Молодежка "Ахмата" обыграла сверстников из "Рубина"

"Ахмат" обыграл "Рубин" в матче 11-го тура молодежного первенства России. Хет-триком в составе грозненцев отметился Идрис Умаев.

Молодежное первенство. 11-й тур

"Ахмат" – "Рубин" – 3:2

Голы: Умаев, 21, 51, 69 – Ахметов, 8. Яковлев, 19.
Теги: Ахмат Рубин
Сегодня, 14:57
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