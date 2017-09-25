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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Рауш, Заболотный и Габулов - в составе сборной России
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном. В списке опять нет Игоря Денисова, зато есть Владимир Габулов. В остальном - все относительно предсказуемо. Анализируем состав сборной - в материале Rusfootball.info
После легендарной дуэли с московским "Динамо" сборная России под руководством Станислава Черчесова начнет второй этап подготовки к домашнему чемпионату мира матчами со сборными Южной Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября, соответственно. В предварительный список попали 27 человек, ближе к играм он, как обычно, сократится. А пока что посмотрим, кого в этот раз захотел увидеть в команде Черчесов.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА). Безальтернативно первый номер национальной команды, ничего удивительного. Однако...
Андрей Лунев ("Зенит"). Голкипер команды Роберто Манчини набрал в последнее время просто блестящую форму, "Зенит" во многих играх сезона позволял сопернику создавать острые моменты у своих ворот, но Лунев тащил и заслуженно усадил в глубокий запас Юрия Лодыгина. Иногда даже начинает казаться, что Лунев может и Акинфеева вытеснить из состава сборной.
Владимир Габулов ("Арсенал", Тула). Тульский "Арсенал" хоть и не является глухим аутсайдером Премьер-Лиги в этом сезоне, но даже по статистике Габулов не входит в число лучший вратарей сезона - процент отраженных ударов у Довбни, Беленова и того же Лунева гораздо выше.
Кого забыли: Если по Луневу и Акинфееву вопросов нет, то на позицию третьего вратаря гораздо больше подошел бы Александр Беленов, который отстоял для "Уфы" огромное количество турнирных баллов по ходу сезона. Из кандидатов помоложе - Артур Нигматуллин и Станислав Крицюк (который потерял много времени из-за травмы, но с "Зенитом" сыграл довольно-таки неплохо). Ну и Антон Митрюшкин просто космические вещи вытворяет в Швейцарии, но у Черчесова, судя по всему, нет интернета.
Защитники
Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА). Армейский клуб делегирует в сборную двух защитников. Привозы Васина уже давно превратились в отдельную сагу, но дефицит центральных защитников просто вынуждает прибегать к услугам игрока, который, как оказалось, очень опасен в чужой штрафной. По Фернандесу вопросов нет - это лучший игрок на своей позиции с российским паспортом.
Владимир Гранат, Федор Кудряшов ("Рубин"). Бойцы Бердыева, которые в сборной выполняют неизменную роль ближайшего резерва.
Игорь Смольников, Юрий Жирков ("Зенит"). Смольников ощутимо сдал в последнее время, но все равно выглядит сильнее как Игнатьева так и Петрова, которые могут создавать ему конкуренцию на правом фланге. Где-то рядом находится Роман Шишкин, но нет. Жирков мало играет, но даже без стабильной игровой практики Жирков все еще способен бороздить левую бровку.
Георгий Джикия, Илья Кутепов ("Спартак"). Даже в буксующем "Спартаке" Джикия является лучшим российским центральным защитником, а вот Кутепов в очередной раз был вызван в сборную из-за пресловутого дефицита центрдефов - совсем недавно Кутепов совершил массу ошибок в матче с "Тосно".
Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Кельн"). Русско-немецкий десант снова в главной команде страны. Нойштедтер неплохо сыграл против "Динамо", неизвестно, насколько эта игра могла определить перспективы Романа в команде Черчесова, однако, в предварительный список русский немец попал. Рауш в том же матче с "Динамо" сыграл еще лучше, отдал голевой пас, поэтому его вызов логичен - нужно посмотреть, на что все-таки способен левый бровочник "Кельна".
Евгений Чернов ("Тосно"). Чернов не так давно помог разобраться своей команде с московским "Спартаком", стремительно прогрессирует (вы же не забыли, что в 24 у наших футболистов только старт карьеры, за редким исключением), но ведь...
Кого забыли: Щенников! Черчесов проигнорировал левого защитника ЦСКА, который еще и много забивать начал. По крайней мере, вызов Щенникова был бы логичнее вызова Чернова на ту же позицию. Можно было в качестве резервиста посмотреть и Эльмира Набиуллина. Из центральных защитников можно вспомнить Николая Зайцева из "Амкара" и Андрея Семенова из "Ахмата", но это уже углубление не туда, всех лучших на этой позиции Черчесов все-таки вызвал. Ну и нельзя не отметить отсутствие в составе Дмитрия Комбарова, что вполне логично. Также не был вызван Вячеслав Караваев, который взял и резко захандрил в Чехии.
Полузащитники
Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА). Вообще без вопросов.
Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"). Ерохина можно любить, можно ненавидеть, но признать тот факт, что Ерохин иногда очень неплох в "Зените", как, например, вчера в матче с "Краснодаром" - надо. Кузяев - одно из главных открытий сезона, человек, который заслужил место в национальной команде на все сто процентов.
Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов ("Локомотив"). Миранчуки блестяще отыграли матч против "Динамо", ведут за собой "Локомотив", однако, все еще сырые близнецы для главной команды. Впрочем, такие матчи и существуют для обкатки. По Тарасову - ситуация Черчесов-Денисов это, конечно, дурацкий спектакль, но Тарасов не сильнейший опорник с российским паспортом уж точно, хотя и со своими сильными индивидуальными сторонами, которые и подкупают Черчесова.
Александр Самедов ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"). Самые спорные кандидаты в предварительном списке. Самедов стареет и, как и весь "Спартак", заваливает сезон. Оздоев не показывает какой-то экстраординарной игры в "Рубине", это при живом Швеце, но попадает в сборную.
Кого забыли или захотели забыть: Ну про Игоря Денисова вы сами все знаете. Также незаслуженно был забыт Антон Швец из "Ахмата", который вызывался на матч с "Динамо" и даже появился на поле. Сносно играет в "Ростове" Артур Юсупов. Юрий Газинский из "Краснодара" вполне мог вытеснить Тарасова из этого списка, но и сам свой лучший футбол не демонстрирует. "Темной лошадкой" тут может стать центральных хавбек "Урала" Роман Емельянов. Также будем следить за возвращением в футбол Дениса Черышева, пока от сборной воспитанник "Реала" совсем далеко. Очень жалко, что травму получил капитан "Ганновера" Эдгар Приб, который имеет право играть за сборную России - у одного из лидеров немецкой команды разрыв крестообразных связок. Также травмирован Денис Глушаков, но об этом никто и не вспоминает.
Нападающие
Александр Кокорин, Дмитрий Полоз ("Зенит"). Человек, который выдает себя за Александра Кокорина, является лучшим российским форвардом прямо сейчас. Полоз - один из самых универсальных игроков атаки в нашем чемпионате, такой игрок хотя бы в резерве просто необходим.
Федор Смолов ("Краснодар"). Форвард вернулся в строй и сразу же решил многочисленные проблемы "Краснодара" в атаке, но пока что Федор чуть уступает Кокорину, хотя место Смолова в главном команде тоже не обсуждается.
Антон Заболотный ("Тосно"). А вот это красиво. Заболотный вытеснил из старта самого Артема Дзюбу, причем игроки очень похожи по своему игровому типу - агрессивные физически мощные таргетмэны. Только вот Дзюба потерял место в составе "Зенита", а Заболотный ведет за собой "Тосно", лично смяв не так давно "Спартак". Да и гол в первом же матчу за сборную забил, почему бы не приехать еще раз.
Кого забыли: Супер-Панча сломался, а кроме него даже близко не видно форвардов уровня сборной с российским паспортом. Дзюбу вытеснил Заболотный, это мы уже поняли. Заур Садаев, Хасан Мамтов, Владимир Дядюн - это все, конечно, замечательно, но нет.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
После легендарной дуэли с московским "Динамо" сборная России под руководством Станислава Черчесова начнет второй этап подготовки к домашнему чемпионату мира матчами со сборными Южной Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября, соответственно. В предварительный список попали 27 человек, ближе к играм он, как обычно, сократится. А пока что посмотрим, кого в этот раз захотел увидеть в команде Черчесов.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА). Безальтернативно первый номер национальной команды, ничего удивительного. Однако...
Андрей Лунев ("Зенит"). Голкипер команды Роберто Манчини набрал в последнее время просто блестящую форму, "Зенит" во многих играх сезона позволял сопернику создавать острые моменты у своих ворот, но Лунев тащил и заслуженно усадил в глубокий запас Юрия Лодыгина. Иногда даже начинает казаться, что Лунев может и Акинфеева вытеснить из состава сборной.
Владимир Габулов ("Арсенал", Тула). Тульский "Арсенал" хоть и не является глухим аутсайдером Премьер-Лиги в этом сезоне, но даже по статистике Габулов не входит в число лучший вратарей сезона - процент отраженных ударов у Довбни, Беленова и того же Лунева гораздо выше.
Кого забыли: Если по Луневу и Акинфееву вопросов нет, то на позицию третьего вратаря гораздо больше подошел бы Александр Беленов, который отстоял для "Уфы" огромное количество турнирных баллов по ходу сезона. Из кандидатов помоложе - Артур Нигматуллин и Станислав Крицюк (который потерял много времени из-за травмы, но с "Зенитом" сыграл довольно-таки неплохо). Ну и Антон Митрюшкин просто космические вещи вытворяет в Швейцарии, но у Черчесова, судя по всему, нет интернета.
Защитники
Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА). Армейский клуб делегирует в сборную двух защитников. Привозы Васина уже давно превратились в отдельную сагу, но дефицит центральных защитников просто вынуждает прибегать к услугам игрока, который, как оказалось, очень опасен в чужой штрафной. По Фернандесу вопросов нет - это лучший игрок на своей позиции с российским паспортом.
Владимир Гранат, Федор Кудряшов ("Рубин"). Бойцы Бердыева, которые в сборной выполняют неизменную роль ближайшего резерва.
Игорь Смольников, Юрий Жирков ("Зенит"). Смольников ощутимо сдал в последнее время, но все равно выглядит сильнее как Игнатьева так и Петрова, которые могут создавать ему конкуренцию на правом фланге. Где-то рядом находится Роман Шишкин, но нет. Жирков мало играет, но даже без стабильной игровой практики Жирков все еще способен бороздить левую бровку.
Георгий Джикия, Илья Кутепов ("Спартак"). Даже в буксующем "Спартаке" Джикия является лучшим российским центральным защитником, а вот Кутепов в очередной раз был вызван в сборную из-за пресловутого дефицита центрдефов - совсем недавно Кутепов совершил массу ошибок в матче с "Тосно".
Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Кельн"). Русско-немецкий десант снова в главной команде страны. Нойштедтер неплохо сыграл против "Динамо", неизвестно, насколько эта игра могла определить перспективы Романа в команде Черчесова, однако, в предварительный список русский немец попал. Рауш в том же матче с "Динамо" сыграл еще лучше, отдал голевой пас, поэтому его вызов логичен - нужно посмотреть, на что все-таки способен левый бровочник "Кельна".
Евгений Чернов ("Тосно"). Чернов не так давно помог разобраться своей команде с московским "Спартаком", стремительно прогрессирует (вы же не забыли, что в 24 у наших футболистов только старт карьеры, за редким исключением), но ведь...
Кого забыли: Щенников! Черчесов проигнорировал левого защитника ЦСКА, который еще и много забивать начал. По крайней мере, вызов Щенникова был бы логичнее вызова Чернова на ту же позицию. Можно было в качестве резервиста посмотреть и Эльмира Набиуллина. Из центральных защитников можно вспомнить Николая Зайцева из "Амкара" и Андрея Семенова из "Ахмата", но это уже углубление не туда, всех лучших на этой позиции Черчесов все-таки вызвал. Ну и нельзя не отметить отсутствие в составе Дмитрия Комбарова, что вполне логично. Также не был вызван Вячеслав Караваев, который взял и резко захандрил в Чехии.
Полузащитники
Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА). Вообще без вопросов.
Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"). Ерохина можно любить, можно ненавидеть, но признать тот факт, что Ерохин иногда очень неплох в "Зените", как, например, вчера в матче с "Краснодаром" - надо. Кузяев - одно из главных открытий сезона, человек, который заслужил место в национальной команде на все сто процентов.
Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов ("Локомотив"). Миранчуки блестяще отыграли матч против "Динамо", ведут за собой "Локомотив", однако, все еще сырые близнецы для главной команды. Впрочем, такие матчи и существуют для обкатки. По Тарасову - ситуация Черчесов-Денисов это, конечно, дурацкий спектакль, но Тарасов не сильнейший опорник с российским паспортом уж точно, хотя и со своими сильными индивидуальными сторонами, которые и подкупают Черчесова.
Александр Самедов ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"). Самые спорные кандидаты в предварительном списке. Самедов стареет и, как и весь "Спартак", заваливает сезон. Оздоев не показывает какой-то экстраординарной игры в "Рубине", это при живом Швеце, но попадает в сборную.
Кого забыли или захотели забыть: Ну про Игоря Денисова вы сами все знаете. Также незаслуженно был забыт Антон Швец из "Ахмата", который вызывался на матч с "Динамо" и даже появился на поле. Сносно играет в "Ростове" Артур Юсупов. Юрий Газинский из "Краснодара" вполне мог вытеснить Тарасова из этого списка, но и сам свой лучший футбол не демонстрирует. "Темной лошадкой" тут может стать центральных хавбек "Урала" Роман Емельянов. Также будем следить за возвращением в футбол Дениса Черышева, пока от сборной воспитанник "Реала" совсем далеко. Очень жалко, что травму получил капитан "Ганновера" Эдгар Приб, который имеет право играть за сборную России - у одного из лидеров немецкой команды разрыв крестообразных связок. Также травмирован Денис Глушаков, но об этом никто и не вспоминает.
Нападающие
Александр Кокорин, Дмитрий Полоз ("Зенит"). Человек, который выдает себя за Александра Кокорина, является лучшим российским форвардом прямо сейчас. Полоз - один из самых универсальных игроков атаки в нашем чемпионате, такой игрок хотя бы в резерве просто необходим.
Федор Смолов ("Краснодар"). Форвард вернулся в строй и сразу же решил многочисленные проблемы "Краснодара" в атаке, но пока что Федор чуть уступает Кокорину, хотя место Смолова в главном команде тоже не обсуждается.
Антон Заболотный ("Тосно"). А вот это красиво. Заболотный вытеснил из старта самого Артема Дзюбу, причем игроки очень похожи по своему игровому типу - агрессивные физически мощные таргетмэны. Только вот Дзюба потерял место в составе "Зенита", а Заболотный ведет за собой "Тосно", лично смяв не так давно "Спартак". Да и гол в первом же матчу за сборную забил, почему бы не приехать еще раз.
Кого забыли: Супер-Панча сломался, а кроме него даже близко не видно форвардов уровня сборной с российским паспортом. Дзюбу вытеснил Заболотный, это мы уже поняли. Заур Садаев, Хасан Мамтов, Владимир Дядюн - это все, конечно, замечательно, но нет.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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