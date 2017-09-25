Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артём Ребров: если бы я знал, что происходит, этого уже не происходило бы

Артём Ребров: если бы я знал, что происходит, этого уже не происходило быВице-капитан и голкипер «Спартака» Артём Ребров на пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» рассказал о проблемах своей команды и заявил, что рад возможности сыграть против именитого английского клуба, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Насколько жестким был разговор после «Анжи»? Нашли ли причину 2-го гола?

– Не скажу, что был жёсткий разговор, нормальный коллективный разговор, разбор. Никто не собирается виноватых искать. Это общая ошибка всей команды. Надо делать выводы, разговаривать можно сколько угодно.

– Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, в чём дело?

– Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.

– Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли что-то ребятам? – отметил журналист, обращаясь к Реброву.

– У меня нет такого большого опыта – всего две игры, – признался голкипер. – Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.

– Многие говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет разгромно?

– Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле. Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол непредсказуем, что не раз доказано.

– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Не дала ли она трещину?

– В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Мы не хотим никаких разводов. Это вопросы, которые возникают в любой команде.
Теги: Ребров Спартак Ливерпуль
Сегодня, 15:31
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
на фото : Ребров смотрит на тебя, как на причину происходящего в Спартаке.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
лишний в Спартаке как и Комбаров, Глушаков, Самедов, Боккети и Ещенко.. пора строить молодую команду
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ребров сказал про семью слово в слово как Каррера.И тут можно сделать 2 вывода:что команда действительно стала семьей,ну и то что в этой семье есть недопонимание.Первый факт радует,второй огорчает.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Перефразирую это интервью по другому. "Если команда не играет, а мучается против 10 игроков Тосно и ведя 2-0 упускает победу, а затем дома просто рассыпается и не может ничего противопоставить аутсайдеру, то такая команда не может носить имя Спартак".
Регистрация: 2.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.