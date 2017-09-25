Артём Ребров: если бы я знал, что происходит, этого уже не происходило бы

Вице-капитан и голкипер «Спартака» Артём Ребров на пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» рассказал о проблемах своей команды и заявил, что рад возможности сыграть против именитого английского клуба, передаёт корреспондент– Не скажу, что был жёсткий разговор, нормальный коллективный разговор, разбор. Никто не собирается виноватых искать. Это общая ошибка всей команды. Надо делать выводы, разговаривать можно сколько угодно.– Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.– У меня нет такого большого опыта – всего две игры, – признался голкипер. – Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.– Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле. Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол непредсказуем, что не раз доказано.– В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Мы не хотим никаких разводов. Это вопросы, которые возникают в любой команде.