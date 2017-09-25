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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Артём Ребров: если бы я знал, что происходит, этого уже не происходило бы
Вице-капитан и голкипер «Спартака» Артём Ребров на пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» рассказал о проблемах своей команды и заявил, что рад возможности сыграть против именитого английского клуба, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Насколько жестким был разговор после «Анжи»? Нашли ли причину 2-го гола?
– Не скажу, что был жёсткий разговор, нормальный коллективный разговор, разбор. Никто не собирается виноватых искать. Это общая ошибка всей команды. Надо делать выводы, разговаривать можно сколько угодно.
– Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, в чём дело?
– Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.
– Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли что-то ребятам? – отметил журналист, обращаясь к Реброву.
– У меня нет такого большого опыта – всего две игры, – признался голкипер. – Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.
– Многие говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет разгромно?
– Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле. Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол непредсказуем, что не раз доказано.
– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Не дала ли она трещину?
– В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Мы не хотим никаких разводов. Это вопросы, которые возникают в любой команде.
– Насколько жестким был разговор после «Анжи»? Нашли ли причину 2-го гола?
– Не скажу, что был жёсткий разговор, нормальный коллективный разговор, разбор. Никто не собирается виноватых искать. Это общая ошибка всей команды. Надо делать выводы, разговаривать можно сколько угодно.
– Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, в чём дело?
– Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.
– Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли что-то ребятам? – отметил журналист, обращаясь к Реброву.
– У меня нет такого большого опыта – всего две игры, – признался голкипер. – Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.
– Многие говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет разгромно?
– Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле. Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол непредсказуем, что не раз доказано.
– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Не дала ли она трещину?
– В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Мы не хотим никаких разводов. Это вопросы, которые возникают в любой команде.
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