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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
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15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем» и рассказал о текущем положении дел в своей команде, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? Есть ли шанс сыграть у Промеса?
– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.
– Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?
– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру.
– С чем связано то, что «Спартак» 6 раз упустил победу и не одержал ни одной волевой?
– Это особенная ситуация. Мы должны забыть то, что было в прошлом сезоне. Здесь может быть много компонентов. Может, психологическое давление, где-то боимся. Надо усердно работать, чтобы устранять эти ошибки. Мы знаем наши плюсы и минусы, так что должны только продолжать работать.
– Согласны ли вы с тем, что повышенная травматичность игроков связана в том числе с недостаточной концентрацией, заряженностью, психологической подготовкой?
– Нет. В каждой команде присутствуют травмы. Играя в футбол, люди травмируются.
В ход конференции вмешивается пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:
– Ваш коллега Егоров с «Чемпионата», не играя в футбол, за письменным столом дважды рвал коленные связки, а вы хотите, чтобы футболисты не травмировались. В футболе без травм не бывает!
– Удалось ли вам разобраться, почему «Анжи» выбежал 5 в 1?
–Потому что мы совершили ошибку. Хотели победить, бросились в атаку, не учитывая позиции, и нас наказали.
– Это должен был делать кто-то из игроков на поле или должна была последовать инструкция после замен?
– Даже в случае замены тот, кто выходит, занимает позицию того, кто покинул поле. Видимо, желание победить привело всех так близко к чужим воротам. Кто-то не задумывался о позиции в обороне.
– Матч с «Ливерпулем» пока самый важный и крутой в вашей тренерской карьере?
– Да, один из самых важных. Как и матч с «Марибором». Игры с «Анжи» и «Тосно» тоже были важными, каждый важен для тренера.
– Многие говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет разгромно?
– Мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, в составе которого качественные игроки. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может доставить «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.
– Кто самый опасный в «Ливерпуле»?
– Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.
– Антонио Конте дважды играл против «Ливерпуля» и ни разу выиграл, но смог взять чемпионство. Общались с ним?
– Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль».
– После ничьей в «Мариборе» и на фоне ситуации вокруг команды, потере очков в чемпионате России и отсутствии опыта в Лиге чемпионов, чувствуется ли нервозность?
– Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.
– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.
– Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.
– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? Есть ли шанс сыграть у Промеса?
– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.
– Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?
– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру.
– С чем связано то, что «Спартак» 6 раз упустил победу и не одержал ни одной волевой?
– Это особенная ситуация. Мы должны забыть то, что было в прошлом сезоне. Здесь может быть много компонентов. Может, психологическое давление, где-то боимся. Надо усердно работать, чтобы устранять эти ошибки. Мы знаем наши плюсы и минусы, так что должны только продолжать работать.
– Согласны ли вы с тем, что повышенная травматичность игроков связана в том числе с недостаточной концентрацией, заряженностью, психологической подготовкой?
– Нет. В каждой команде присутствуют травмы. Играя в футбол, люди травмируются.
В ход конференции вмешивается пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:
– Ваш коллега Егоров с «Чемпионата», не играя в футбол, за письменным столом дважды рвал коленные связки, а вы хотите, чтобы футболисты не травмировались. В футболе без травм не бывает!
– Удалось ли вам разобраться, почему «Анжи» выбежал 5 в 1?
–Потому что мы совершили ошибку. Хотели победить, бросились в атаку, не учитывая позиции, и нас наказали.
– Это должен был делать кто-то из игроков на поле или должна была последовать инструкция после замен?
– Даже в случае замены тот, кто выходит, занимает позицию того, кто покинул поле. Видимо, желание победить привело всех так близко к чужим воротам. Кто-то не задумывался о позиции в обороне.
– Матч с «Ливерпулем» пока самый важный и крутой в вашей тренерской карьере?
– Да, один из самых важных. Как и матч с «Марибором». Игры с «Анжи» и «Тосно» тоже были важными, каждый важен для тренера.
– Многие говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет разгромно?
– Мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, в составе которого качественные игроки. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может доставить «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.
– Кто самый опасный в «Ливерпуле»?
– Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.
– Антонио Конте дважды играл против «Ливерпуля» и ни разу выиграл, но смог взять чемпионство. Общались с ним?
– Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль».
– После ничьей в «Мариборе» и на фоне ситуации вокруг команды, потере очков в чемпионате России и отсутствии опыта в Лиге чемпионов, чувствуется ли нервозность?
– Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.
– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.
– Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.
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