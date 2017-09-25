Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем» и рассказал о текущем положении дел в своей команде, передаёт корреспондент– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру.– Это особенная ситуация. Мы должны забыть то, что было в прошлом сезоне. Здесь может быть много компонентов. Может, психологическое давление, где-то боимся. Надо усердно работать, чтобы устранять эти ошибки. Мы знаем наши плюсы и минусы, так что должны только продолжать работать.– Нет. В каждой команде присутствуют травмы. Играя в футбол, люди травмируются.В ход конференции вмешивается пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:– Ваш коллега Егоров с «Чемпионата», не играя в футбол, за письменным столом дважды рвал коленные связки, а вы хотите, чтобы футболисты не травмировались. В футболе без травм не бывает!–Потому что мы совершили ошибку. Хотели победить, бросились в атаку, не учитывая позиции, и нас наказали.– Даже в случае замены тот, кто выходит, занимает позицию того, кто покинул поле. Видимо, желание победить привело всех так близко к чужим воротам. Кто-то не задумывался о позиции в обороне.– Да, один из самых важных. Как и матч с «Марибором». Игры с «Анжи» и «Тосно» тоже были важными, каждый важен для тренера.– Мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, в составе которого качественные игроки. Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, которые может доставить «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.– Все нападающие этой команды быстрые и опасные. При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.– Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль».– Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.– Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.