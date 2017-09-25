Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо"

Команда Александра Григоряна продолжает возглавлять турнирную таблицу ПФЛ.

Первенство ПФЛ. Зона "Центр". 10-й тур

"Арарат" (Москва) – "Торпедо" (Москва) – 3:2

Голы: Садихов, 8 (0:1); Кашаев, 29 (0:2); Павлюченко, 31 (1:2); Земченков, 42 (2:2); Павлюченко, 57 (3:2).
Теги: Арарат Павлюченко Торпедо
Сегодня, 21:30
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (1)

Как я рад, как я рад - еще дышит Арарат!!!
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо"
Удачи Роману..и максимально долгого продолжения карьеры!


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.