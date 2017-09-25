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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Поддубский: счет не по игре (1)
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо"
Команда Александра Григоряна продолжает возглавлять турнирную таблицу ПФЛ.
Первенство ПФЛ. Зона "Центр". 10-й тур
"Арарат" (Москва) – "Торпедо" (Москва) – 3:2
Голы: Садихов, 8 (0:1); Кашаев, 29 (0:2); Павлюченко, 31 (1:2); Земченков, 42 (2:2); Павлюченко, 57 (3:2).
Первенство ПФЛ. Зона "Центр". 10-й тур
"Арарат" (Москва) – "Торпедо" (Москва) – 3:2
Голы: Садихов, 8 (0:1); Кашаев, 29 (0:2); Павлюченко, 31 (1:2); Земченков, 42 (2:2); Павлюченко, 57 (3:2).
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