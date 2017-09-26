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Петер Бос: получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".

"Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала". У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидана", - цитирует Боса официальный сайт УЕФА.
Теги: Боруссия Реал
Сегодня, 02:09
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