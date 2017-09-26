Хаби Алонсо решил стать тренером

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что решил начать тренерскую карьеру."Я провел 17 лет в футболе и определился со своим будущим — я решил стать тренером. Подробности будут позднее", — написал Алонсо в инстаграме.