Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хаби Алонсо решил стать тренером

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что решил начать тренерскую карьеру.

"Я провел 17 лет в футболе и определился со своим будущим — я решил стать тренером. Подробности будут позднее", — написал Алонсо в инстаграме.
Теги: Алонсо
Сегодня, 03:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.