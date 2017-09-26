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Роман Зобнин: думаю, "Спартак" победит "Ливерпуль"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед матчем с "Ливерпулем" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов выразил надежду, что команда сможет добиться победы на своем поле.

"Ливерпуль" – сильная команда. Кто победит? Думаю, "Спартак" победит. Посмотрим, в каком состоянии мы подойдем к игре. Надеюсь, "Спартак" добьется положительного результата", - цитирует Зобнина "Спорт FM".
Теги: Зобнин Спартак Ливерпуль
Сегодня, 04:36
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 05:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Точно секта

Хотя бы не секта бакланов


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 05:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Точно секта
Регистрация: 17.05.2015
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