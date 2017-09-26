Аркадиуш Милик успешно перенес операцию

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик успешно прооперирован, сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.Польский футболист получил травму колена в матче 6-го тура чемпионата Италии с командой СПАЛ (3:2). В ходе обследования врачи выявили у 23-летнего форварда разрыв передней крестообразной связки колена.