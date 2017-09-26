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Лю Хуншэнь назвал причины неудачных результатов "Спартака"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншэнь высказал мнение о причинах неудачного выступления красно-белых в нынешнем сезоне.

"Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм - с "Анжи", ЦСКА, "Тосно", "Динамо", "Локомотивом", "Марибором". В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе.

Когда тренером по физподготовке был испанец Хавьер, команда была лучше готова, чем сейчас. Он и сейчас работает в "Спартаке", но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом", - цитирует доктора "Советский спорт".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: Critique (Сегодня, 09:06) #
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Проблемы на лицо. Только Ребров и Ко не понимают, в чем дело.
Регистрация: 17.04.2017
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