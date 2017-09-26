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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Невезучий Оздоев и пассивный Смолов. Сборная неудачников 11-го тура
«Спартак» снова потерял очки в матче против аутсайдера, «Краснодар» не смог оказать достойное сопротивление «Зениту», а Оздоев помог родному городу. Rusfootball.info рассказывает об игроках, мечтающих забыть 11-й тур как страшный сон.
Вратарь: Давид Юрченко («Тосно»)
Не хватает стабильности голкиперу коллектива из Ленинградской области. Яркие матчи в собственном исполнении он чередует с неубедительными. В воскресенье в Екатеринбурге Юрченко сыграл плохо. Некоторые ошибки Давида стал роковыми для его команды. Одна из таких оплошностей с его стороны при игре на выходе впоследствии привела ко второму голу «Урала», а после перерыва вратарь «Тосно» ещё и пенальти в собственные ворота привёз.
Защитники:
Андрей Ещенко («Спартак»)
Андрей не был худшим защитником «Спартака» в матче против «Анжи». Напротив, он сыграл выше своего обычного уровня. Однако именно Ещенко остался один против пятерых соперников в момент контратаки махачкалинцев, увенчавшейся вторым взятием ворот Реброва. Конечно, против Андрея в том эпизоде сыграли обстоятельства, а именно поход его партнёров по обороне в чужую штрафную площадь на розыгрыш стандартного положения. Поэтому, Андрея больше хочется пожалеть, нежели чем критиковать.
Сердар Таски («Спартак»)
А вот партнёра Ещенко по защитной линии «Спартака» оправдывать никто не будет. Сердар в субботу сыграл слабо. Апофеозом невразумительных действий немца стал момент с первым голом «Анжи», когда Таски прозевал рывок Самарджича на подачу в исполнении Хубулова со штрафного и позволил противнику ударом со «второго этажа» «расстрелять» владения Реброва.
Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)
В игре против хабаровского СКА пермский «Амкар» сумел забить три мяча – столько же, сколько за десять предыдущих встреч в рамках чемпионата. Оборона дальневосточников сыграла слабо. Среди защитников «армейцев» в наиболее невыгодном свете предстал Эдиев, который допустил в течение матча несколько заметных ошибок.
Виктор Альварес («Арсенал»)
Испанский защитник «Арсенала» на протяжении большей части поединка против «Уфы» смотрелся прилично. Он в своём привычном стиле активно бороздил левую бровку и раз за разом выполнял фирменные кроссы в расчёте, в первую очередь, на Джорджевича. Однако в самый важный момент Виктор свою команду подвёл. В простой ситуации Альварес не смог вынести мяч из пределов штрафной площади и позволил Игбуну поразить ворота Габулова.
Полузащитники:
Горан Чаушич («Арсенал»)
Серба можно назвать одним из самых невезучих игроков тура. Матч между «Уфой» и «Арсенал» оказался скупым на запоминающиеся моменты, но Чаушич был одним из немногих, кто старался оживить ситуацию на поле. Он неоднократно угрожал воротам Беленова ударами собственного производства. Один из них пришёлся в стойку владений уфимцев. Однако самое печальное для Горана – то, что на его попадание в каркас ворот хозяева практически моментально ответили забитым мячом.
Бибрас Натхо (ЦСКА)
Израильтянин в матче против «Динамо» должен был постараться достойно заменить дисквалифицированного Александра Головина. С этой задачей Натхо не справился. Не получалось у него разгонять атаки «армейцев» так, как это обычно удаётся россиянину. Команда Виктора Гончаренко сыграла бледно по части изобретательности в нападении. Бибрас по делу был заменён по ходу второго тайма.
Магомед Оздоев («Рубин»)
Главный неудачник тура. Магомед в родном городе старался проявить себя с самой лучшей стороны, но своими действиями он помог не «Рубину», а землякам из «Ахмата». Ошибки Оздоева привели к поражению коллектива из Татарстана в Грозном. Полузащитник казанского клуба потерял мяч на чужой половине поля, спровоцировал стремительную контратаку соперника и, в конечном счёте, ещё и автоголом отметился. Не везёт так не везёт.
Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»)
Не смог себя должным образом проявить Вячеслав в «большом» матче. Он допускал огромное количество ошибок в передачах и явно не справился с заданием тренера. Неудивительно, что Подберёзкин на второй тайм не вышел. Причём, заменивший его Вандерсон в игру вошёл куда полезнее россиянина.
Нападающие:
Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск)
Слабо сыграл в Перми сербский форвард. Мирослав не оказывал никакого давления на защиту «Амкара» и предсказуемо был заменён по ходу второй сорокапятиминутки.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
То, что с возвращением Фёдора в строй после травмы «Краснодар» прибавил – факт. Но в ответственном матче против «Зенита» форвард «быков» сыграл неубедительно. В течение большей части встречи он находился в тени и отметился лишь одним запоминающимся ударом в концовке первого тайма. Не смог Смолов повести команду за собой в трудную минуту.
Тренер – Игорь Шалимов («Краснодар»)
Роберто Манчини вчистую переиграл главного тренера южан. Шалимов явно не угадал со стартовым составом, и его команда первый тайм встречи против «Зенита» откровенно провалила. После нескольких замен игра «быков» немного преобразилась, но было уже поздно.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь: Давид Юрченко («Тосно»)
Не хватает стабильности голкиперу коллектива из Ленинградской области. Яркие матчи в собственном исполнении он чередует с неубедительными. В воскресенье в Екатеринбурге Юрченко сыграл плохо. Некоторые ошибки Давида стал роковыми для его команды. Одна из таких оплошностей с его стороны при игре на выходе впоследствии привела ко второму голу «Урала», а после перерыва вратарь «Тосно» ещё и пенальти в собственные ворота привёз.
Защитники:
Андрей Ещенко («Спартак»)
Андрей не был худшим защитником «Спартака» в матче против «Анжи». Напротив, он сыграл выше своего обычного уровня. Однако именно Ещенко остался один против пятерых соперников в момент контратаки махачкалинцев, увенчавшейся вторым взятием ворот Реброва. Конечно, против Андрея в том эпизоде сыграли обстоятельства, а именно поход его партнёров по обороне в чужую штрафную площадь на розыгрыш стандартного положения. Поэтому, Андрея больше хочется пожалеть, нежели чем критиковать.
Сердар Таски («Спартак»)
А вот партнёра Ещенко по защитной линии «Спартака» оправдывать никто не будет. Сердар в субботу сыграл слабо. Апофеозом невразумительных действий немца стал момент с первым голом «Анжи», когда Таски прозевал рывок Самарджича на подачу в исполнении Хубулова со штрафного и позволил противнику ударом со «второго этажа» «расстрелять» владения Реброва.
Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)
В игре против хабаровского СКА пермский «Амкар» сумел забить три мяча – столько же, сколько за десять предыдущих встреч в рамках чемпионата. Оборона дальневосточников сыграла слабо. Среди защитников «армейцев» в наиболее невыгодном свете предстал Эдиев, который допустил в течение матча несколько заметных ошибок.
Виктор Альварес («Арсенал»)
Испанский защитник «Арсенала» на протяжении большей части поединка против «Уфы» смотрелся прилично. Он в своём привычном стиле активно бороздил левую бровку и раз за разом выполнял фирменные кроссы в расчёте, в первую очередь, на Джорджевича. Однако в самый важный момент Виктор свою команду подвёл. В простой ситуации Альварес не смог вынести мяч из пределов штрафной площади и позволил Игбуну поразить ворота Габулова.
Полузащитники:
Горан Чаушич («Арсенал»)
Серба можно назвать одним из самых невезучих игроков тура. Матч между «Уфой» и «Арсенал» оказался скупым на запоминающиеся моменты, но Чаушич был одним из немногих, кто старался оживить ситуацию на поле. Он неоднократно угрожал воротам Беленова ударами собственного производства. Один из них пришёлся в стойку владений уфимцев. Однако самое печальное для Горана – то, что на его попадание в каркас ворот хозяева практически моментально ответили забитым мячом.
Бибрас Натхо (ЦСКА)
Израильтянин в матче против «Динамо» должен был постараться достойно заменить дисквалифицированного Александра Головина. С этой задачей Натхо не справился. Не получалось у него разгонять атаки «армейцев» так, как это обычно удаётся россиянину. Команда Виктора Гончаренко сыграла бледно по части изобретательности в нападении. Бибрас по делу был заменён по ходу второго тайма.
Магомед Оздоев («Рубин»)
Главный неудачник тура. Магомед в родном городе старался проявить себя с самой лучшей стороны, но своими действиями он помог не «Рубину», а землякам из «Ахмата». Ошибки Оздоева привели к поражению коллектива из Татарстана в Грозном. Полузащитник казанского клуба потерял мяч на чужой половине поля, спровоцировал стремительную контратаку соперника и, в конечном счёте, ещё и автоголом отметился. Не везёт так не везёт.
Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»)
Не смог себя должным образом проявить Вячеслав в «большом» матче. Он допускал огромное количество ошибок в передачах и явно не справился с заданием тренера. Неудивительно, что Подберёзкин на второй тайм не вышел. Причём, заменивший его Вандерсон в игру вошёл куда полезнее россиянина.
Нападающие:
Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск)
Слабо сыграл в Перми сербский форвард. Мирослав не оказывал никакого давления на защиту «Амкара» и предсказуемо был заменён по ходу второй сорокапятиминутки.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
То, что с возвращением Фёдора в строй после травмы «Краснодар» прибавил – факт. Но в ответственном матче против «Зенита» форвард «быков» сыграл неубедительно. В течение большей части встречи он находился в тени и отметился лишь одним запоминающимся ударом в концовке первого тайма. Не смог Смолов повести команду за собой в трудную минуту.
Тренер – Игорь Шалимов («Краснодар»)
Роберто Манчини вчистую переиграл главного тренера южан. Шалимов явно не угадал со стартовым составом, и его команда первый тайм встречи против «Зенита» откровенно провалила. После нескольких замен игра «быков» немного преобразилась, но было уже поздно.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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