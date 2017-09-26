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Александр Мостовой: "Ливерпуль" - это слишком сильный оппонент для "Спартака"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение о силе красно-белых и "Ливерпуля" в преддверии матча Лиги чемпионов в Москве.

"У "Спартака" мало шансов отобрать очки у "Ливерпуля" - это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого - так сейчас многие играют.

Что касается упущенных "Спартаком" побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что "Ливерпуль" был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в премьер-лиге против "Лестера" они провели достаточно уверенно.

Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в "Барселону", и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с "Лестером" играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять "Спартаку" в Москве", - цитируют Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 08:54
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