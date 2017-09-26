Александр Мостовой: "Ливерпуль" - это слишком сильный оппонент для "Спартака"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:28
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Вчера 23:15
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (3)
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (3)
Вчера 22:32
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (7)
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (7)
Вчера 21:30
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо" (2)
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо" (2)
Вчера 21:24
"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева (9)
"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева (9)
Вчера 21:11
Владислав Радимов: "Зенит" провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда (1)
Владислав Радимов: "Зенит" провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда (1)
Вчера 20:52
"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА (1)
"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА (1)
Вчера 20:12
Александр Ширко: возможно, в матче с "Ливерпулем" у "Спартака" и получится что-то хорошее (9)
Александр Ширко: возможно, в матче с "Ливерпулем" у "Спартака" и получится что-то хорошее (9)
Александр Мостовой: "Ливерпуль" - это слишком сильный оппонент для "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение о силе красно-белых и "Ливерпуля" в преддверии матча Лиги чемпионов в Москве.
"У "Спартака" мало шансов отобрать очки у "Ливерпуля" - это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого - так сейчас многие играют.
Что касается упущенных "Спартаком" побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.
Многие говорили, что "Ливерпуль" был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в премьер-лиге против "Лестера" они провели достаточно уверенно.
Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в "Барселону", и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с "Лестером" играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять "Спартаку" в Москве", - цитируют Мостового "Известия".
"У "Спартака" мало шансов отобрать очки у "Ливерпуля" - это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого - так сейчас многие играют.
Что касается упущенных "Спартаком" побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.
Многие говорили, что "Ливерпуль" был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в премьер-лиге против "Лестера" они провели достаточно уверенно.
Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в "Барселону", и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с "Лестером" играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять "Спартаку" в Москве", - цитируют Мостового "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.