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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Брюс Гроббелар: передайте Реброву, чтобы не целовал штанги в Ливерпуле
Бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар вспомнил противостояние со «Спартаком» в Кубке Кубков в 1992 году и высказался относительно предстоящего матча команд в Лиге чемпионов.
– Октябрь 1992 года. «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка обладателей кубков проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 2:4. Помните ту игру?
– Конечно, помню! Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского (Дмитрия Радченко – прим.) и назначил пенальти. Я был очень разочарован. Помню, что «Спартак» много атаковал и забил больше. А потом еще и в ответной игре мы уступили.
– Сейчас «Ливерпуль» фаворит группы Лиги чемпионов?
– Не считаю «Ливерпуль» фаворитом, потому что у него очень слабая защита. Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Матип. Клаван и Ловрен – это просто катастрофа. Вот нападение фантастическое! Салах великолепен, Фирмино великолепен, Эмре Джан великолепен, Мане я просто обожаю, Коутиньо – феноменален. Поэтому «Спартаку» будет тяжело.
– Простой вопрос – кто победит?
– «Ливерпуль» выиграет в один мяч. Думаю, 1:0. А забьет Мане, потому что он африканец!
– У «Спартака» есть хоть шанс?
– Насколько я понимаю, в России сезон начался давно, ваши команды сыграли уже больше десяти матчей. А «Ливерпуль» пока находится на старте. Это может быть преимуществом «Спартака».
– Все знают про ваши «Макаронные ноги». А у вратаря «Спартака» Артема Реброва есть другая причуда – он целует штанги. Это поможет ему?
– А где пройдет матч?
– В Москве.
– О, тогда все в порядке. Главное, чтобы мороза не было (смеется). Но передайте вратарю, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают, – цитирует Гроббелара "СЭ".
– Октябрь 1992 года. «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка обладателей кубков проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 2:4. Помните ту игру?
– Конечно, помню! Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского (Дмитрия Радченко – прим.) и назначил пенальти. Я был очень разочарован. Помню, что «Спартак» много атаковал и забил больше. А потом еще и в ответной игре мы уступили.
– Сейчас «Ливерпуль» фаворит группы Лиги чемпионов?
– Не считаю «Ливерпуль» фаворитом, потому что у него очень слабая защита. Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Матип. Клаван и Ловрен – это просто катастрофа. Вот нападение фантастическое! Салах великолепен, Фирмино великолепен, Эмре Джан великолепен, Мане я просто обожаю, Коутиньо – феноменален. Поэтому «Спартаку» будет тяжело.
– Простой вопрос – кто победит?
– «Ливерпуль» выиграет в один мяч. Думаю, 1:0. А забьет Мане, потому что он африканец!
– У «Спартака» есть хоть шанс?
– Насколько я понимаю, в России сезон начался давно, ваши команды сыграли уже больше десяти матчей. А «Ливерпуль» пока находится на старте. Это может быть преимуществом «Спартака».
– Все знают про ваши «Макаронные ноги». А у вратаря «Спартака» Артема Реброва есть другая причуда – он целует штанги. Это поможет ему?
– А где пройдет матч?
– В Москве.
– О, тогда все в порядке. Главное, чтобы мороза не было (смеется). Но передайте вратарю, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают, – цитирует Гроббелара "СЭ".
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