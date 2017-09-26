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Константин Генич: у "Ливерпуля" мощная атака, но они очень много пропускают

Телекомментатор Константин Генич оценил силу "Ливерпуля" в преддверии матча Лиге чемпионов со "Спартаком".

"Главная слабость "Ливерпуля" - это разбалансированность. У команды мощнейшая атака, и очень крепкий кулак в центре поля. Отмечу левый фланг обороны, где хорошо играет как в атаке, так и в защите испанец Альберто Морено.

?Но главная слабость "красных" - дисбаланс между игрой в обороне и в атаке. "Ливерпуль" очень много пропускает. При чем регулярно. Но чтобы эта команда ошибалась, ее нужно заставить. Например, как это делал "Лестер" в Кубке Лиги и в чемпионате Англии", - цитирует Генича "Советский спорт".
Теги: Генич Ливерпуль
Сегодня, 09:59
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