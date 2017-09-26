Комбаров против Салаха, Каррера против Клоппа. Превью матча "Спартак"- "Ливерпуль"

Вот и настал этот день. Спустя 15 лет "Спартак" и "Ливерпуль" снова сойдутся на еврокубковой арене. И диспозиция команд сейчас мало чем отличается от событий осени 2002-го. О предстоящем противостоянии - в материале15 лет назад "Спартак" и "Ливерпуль" уже играли в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Выезд на "Энфилд" для команды Романцева превратился в катастрофу - 0:5 с дублем Эмиля Хески. В Москве взять реванш не удалось, красно-белые вновь проиграли, уже со счетом 1:3. Но есть у спартаковских болельщиков и приятные воспоминания, связанные с "Ливерпулем" - речь идет о легендарной победе в 1/8 финала Кубка Кубков, когда в Москве чудил вратарь Брюс Гробеллар, а Карпин с Пятницким в концовке матча превратили 2:2 в 4:2. И в гостях "Спартак" сыграл уверенно, добившись победы со счетом 2:0 после голов Радченко и все того же Пятницкого.Нынешнее положение дел возвращает нас все-таки в 2002 год. "Спартак" впал в затяжной кризис, "Ливерпуль" тоже нестабилен и невезуч, однако, подходит к игре в статусе явного фаворита, причем на кураже после трудной победы над "Лестером" со счетом 3:2.Легендарный доктор Лю уже высказал свое мнение по ситуации с травмами в "Спартаке" - заявил, что у команды огромные проблемы с физподготовкой. Сам Каррера не так давно говорил, что большое количество травмированных в команде - это нормально. Неизвестно, как можно считать нормальной ситуацию, когда три игрока рвут крестообразные связки колена (Зобнин, Тигиев, Тимофеев), а еще пять игроков основного состава получают мышечные травмы (Промес, Зе Луиш, Педро Роша, Глушаков, Ананидзе). Обиднее всего в данном случае травма Промеса, которую голландец получил в матче с "Кубанью". Многие надеялись, что к "Ливерпулю" Квинси будет готов, однако Каррера на предматчевой пресс-конференции сказал, что у Педро Роши гораздо больше шансов появиться на поле. Ну а центр поля просто выкошен, и у итальянского тренера нет обоймы, чтобы усилить игру или хотя бы просто видоизменить ее."Ливерпуль" тоже часто мучается с травмами, но эпидемия обычно наступает ближе к boxing-day, на данный момент Клопп не может рассчитывать на двух игроков основного состава - травмированы Натаниэль Клайн и Адам Лаллана."Ливерпуль" Клоппа заточен под уничтожение соперника стремительными скоростными атаками и бешеным прессингом. Садьо Мане, который отхватил трехматчевую дисквалификацию в рамках Премьер-Лиги за удар в стиле кунг-фу по лицу вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона, имел много времени на отдых, поэтому к "Спартаку" подходит в свежих кондициях. Вернулся в состав Фелипе Коутиньо, блудный сын, который после всех своих летних приключений все-таки вышел на поле и сразу сделал игру против "Лестера" (на счету бразильца 1+1). Справа в атаке появится реактивный Мохаммед Салах, на острие в равной степени можно ожидать как Роберто Фирмино, так и Даниэла Старриджа. Оба хороши в подыгрыше, но в завершении атак сильнее Старридж.С возвращением Коутиньо "Ливерпуль" снова может по ходу матча превращать 4-3-3 в агрессивные 4-2-3-1, когда Коутиньо начинает играть намного ближе к атаке. В центре полузащиты выйдут мобильные Хендерсон и Джан.Теперь что касается обороны - самого слабого звена команды Клоппа. Дисквалификацию отбывает Джо Гомез, поэтому справа в обороне появится молодой Трент Александр-Арнольд. Этот человек порядочно напривозил в недавнем матче с "Манчестер Сити", который закончился полным разгромом команды Клоппа. Эх, если бы смог сыграть Промес, он бы мог в этой зоне разгуляться.В центре обороны напрашивается сочетание мощного Матипа и кого-то из пары Ловрен/Клаван (лучше для "Спартака" все-таки эстонец Клаван, потому что был замечен в систематических позиционных ошибках). Слева нет альтернативы у Роберто Морено, хотя Клопп может на левый фланг обороны и неутомимого Джеймса Милнера отправить. Ну и в воротах в старте выйдет один из самых перспективных немецких голкиперов Лорис Кариус, Клопп использует ротацию состава. "Ливерпуль" будет уповать на контроль мяча и бешеные по своему темпу атаки, если дать пасующим игрокам мерсисайдцев разгуляться - то разгром будет обеспечен, скоростные игроки нападения умеют искать свободные зоны. Верите в то, что "Спартак" способен сковать "Ливерпуль"?Каррера, судя по всему, будет использовать проверенный вариант со схемой 5-3-2, когда есть хоть какие-то шансы страховать Ещенко и Комбарова после ошибок. Центр обороны будет склеен из Таски, Боккетти и Джикии. В воротах место займет, конечно же, Ребров. Центр полузащиты будет составлен из Фернандо, Пашалича и Попова, на острие без вариантов ожидается Луис Адриано (по Зе Луишу нет никакой информации), в помощь к нему Каррера выделит не травмированного Промеса, а Педро Рошу. Центр поля у "Спартака" выкошен, Каррера ограничен в вариантах, разве что Самедов остался в ближайшем резерве."Спартак" может поискать удачу в атаке, надавив на фланг Александра-Арнольда, вообще оборона "Ливерпуля" в любой момент может дать сбой, но без Промеса как-то тяжело будет эти ошибки караулить. А вот обороне "Спартака" предстоит невыносимый экзамен из карусели, которую просто обожает крутить в атаке Клопп - это прессинг, беготня, бесконечные удары по воротам. Так что красно-белым придется отбиваться, отбиваться и еще раз отбиваться.Ленивый в оборонительных действиях Фернандо и такой же лентяй Пашалич дают шансы нам увидеть сегодня несколько разящих дальних ударов от Коутиньо. Но Каррера все-таки должен объяснить своим игрокам, что если Коутиньо получил мяч в 25-30 метрах от ворот - это не повод просто стоять и смотреть на него. Железная дисциплина может сломать романтиков из "Ливерпуля", но это разве про нынешний "Спартак"?Ну, как говорится, шансы есть всегда. В этот раз они у "Спартака" минимальные. Состав ослаблен психологически, матчи с "Тосно" и "Анжи" подтвердили мысли о глубочайшем кризисе красно-белых, теперь еще и эпидемия травм настигла. Но загнанный в угол зверь втройне опаснее. Другое дело, что "Спартак" сейчас вряд ли ассоциируется со зверем. Скорее, это больная кляча, которая не так давно выиграла в сложнейшем забеге, когда на нее никто не ставил. А затем клячу сразила какая-то болезнь. Но, все равно, верим в чудо. Что еще остается?