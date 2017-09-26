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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: "Спартак" и ЦСКА могут отфеерить, могут крупно проиграть
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула оценил шансы "Спартака" и ЦСКА в предстоящих матчах Лиги чемпионов.
У "Спартака" и ЦСКА равные шансы на победу. Могут отфеерить, могут крупно проиграть. Понятно, что у нас уровень ниже, но я буду болеть за наши команды в еврокубках. Если взглянуть на трансфертную стоимость футболистов "Ливерпуля" и "МЮ", то нам ничего не светит. Но всегда можно выдать такую игру, что даже великие клубы проигрывают вчистую.
Или возьмите питерское "Динамо", которое прошло "Зенит". Никто не думал, что такое случится. Понятно же, кто выше уровнем. Значит, перед встречей был какой-то недонастрой. А во время игры уже тяжело перестроиться. Хотя в "Ливерпуле" и "МЮ" играют профессионалы. С ними вряд ли такое случится", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
У "Спартака" и ЦСКА равные шансы на победу. Могут отфеерить, могут крупно проиграть. Понятно, что у нас уровень ниже, но я буду болеть за наши команды в еврокубках. Если взглянуть на трансфертную стоимость футболистов "Ливерпуля" и "МЮ", то нам ничего не светит. Но всегда можно выдать такую игру, что даже великие клубы проигрывают вчистую.
Или возьмите питерское "Динамо", которое прошло "Зенит". Никто не думал, что такое случится. Понятно же, кто выше уровнем. Значит, перед встречей был какой-то недонастрой. А во время игры уже тяжело перестроиться. Хотя в "Ливерпуле" и "МЮ" играют профессионалы. С ними вряд ли такое случится", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
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