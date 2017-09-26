Пьер-Эмерик Обамеянг купил Lamborghini, который оценивается в 170 тысяч евро (фото)

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил в Инстаграме, что приобрел автомобиль Lamborghini Murcielago.Стоимость машины составляет около 170 тысяч евро.