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Пьер-Эмерик Обамеянг купил Lamborghini, который оценивается в 170 тысяч евро (фото)

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил в Инстаграме, что приобрел автомобиль Lamborghini Murcielago.

Стоимость машины составляет около 170 тысяч евро.

Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Это Aventador
Регистрация: 8.09.2008
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