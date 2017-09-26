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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Пьер-Эмерик Обамеянг купил Lamborghini, который оценивается в 170 тысяч евро (фото)
Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил в Инстаграме, что приобрел автомобиль Lamborghini Murcielago.
Стоимость машины составляет около 170 тысяч евро.
Стоимость машины составляет около 170 тысяч евро.
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