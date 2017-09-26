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Анчелотти или Конте могут сменить Винченцо Монтеллу в "Милане"

"Милан" может расторгнуть контракт с главным тренером Винченцо Монтеллой, передает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что на пост наставника "россонери" рассматриваются кандидатуры главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти и рулевого "Челси" Антонио Конте.

Напомним, "Милан" не занимает лидирующие позиции в Серии А, несмотря на усиление перед стартом сезона на сумму около 200 миллионов евро.
Теги: Милан
Сегодня, 11:25
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