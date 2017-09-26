Анчелотти или Конте могут сменить Винченцо Монтеллу в "Милане"

"Милан" может расторгнуть контракт с главным тренером Винченцо Монтеллой, передает Gazzetta dello Sport.Сообщается, что на пост наставника "россонери" рассматриваются кандидатуры главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти и рулевого "Челси" Антонио Конте.Напомним, "Милан" не занимает лидирующие позиции в Серии А, несмотря на усиление перед стартом сезона на сумму около 200 миллионов евро.