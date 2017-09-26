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Врио губернатора: уверен, мы успеем построить "Самара-Арену"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что самарские власти проведут полную ревизию ситуации со строительством стадиона "Самара-Арена".

"Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации.

Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены", - цитирует Азарова РБК.
Сегодня, 11:37
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