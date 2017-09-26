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Валерий Кечинов: вера есть, переживаем за "Спартак"

Футболисты "Спартака" могут добиться положительного результата в домашнем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", если проявят полную самоотдачу и "прыгнут выше головы", заявил ветеран "красно-белых" Валерий Кечинов.

"Если брать последние результаты и игру "Спартака", а также те потери, которые понесла команда – я имею в виду травмы футболистов – то я не жду от "Спартака" чего-то очень яркого. Но сейчас шанс появляется у тех футболистов, которые получали мало игровой практики. С той мотивацией, которая должна быть у игроков, можно горы свернуть. Сегодня нужна полная самоотдача, необходимо прыгнуть выше головы. Только с таким настроем возможен положительный результат.

У игроков есть возможность проявить себя на таком уровне, чтобы их увидела вся Европа. Думаю, они должны настроиться и собраться на эти игры. Помню себя, когда я играл в Лиге чемпионов – мне даже настраиваться было не нужно на эти матчи. Тот же (Ивелин) Попов уже должен на себя взять бремя лидера, Луис Адриано, если будет в порядке, тоже должен весь свой опыт использовать сегодня. Вера есть, мы переживаем за команду. Еще в прошлом сезоне она показывала прекрасный футбол.

"Спартаку" нужно действовать сбалансировано. Когда болельщики погонят вперед, это может помочь. Но нельзя допускать таких ситуаций как в игре с "Анжи", когда пять футболистов соперника выходят на одного защитника. Здесь нужно с умом подходить – если побежать вперед всей командой, "Ливерпуль" накажет. Там есть мастера, которые могут решить результат в одиночку.

В чемпионате не все потеряно. Можно за второе место еще побороться. За первое тяжело, потому что "Зенит" набрал ход, да и футболистов у него на два состава. Но за попадание в Лигу чемпионов есть шанс побороться. Сейчас все выздоровеют, и надо наверстывать все, что было упущено", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
Теги: Кечинов Спартак
Сегодня, 11:47
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