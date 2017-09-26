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"Спартак" сыграет в красной форме, "Ливерпуль" - в белой (фото)

Сегодня "Спартак" и "Ливерпуль" сыграют в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Москвичи выйдут на поле "Открытие Арены" в красной форме, а мерсисайдцы - в белой, информирует твиттер "Спартака".


Теги: Спартак
Сегодня, 11:51
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(0)
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на фарт в черной надо было выходить )
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Верните полосу и Лю!Уберите лыжников!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чтобы крови от разорванного очка не было видно!!!
Регистрация: 17.05.2013
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