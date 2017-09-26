"Спартак" сыграет в красной форме, "Ливерпуль" - в белой (фото)

Сегодня "Спартак" и "Ливерпуль" сыграют в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.Москвичи выйдут на поле "Открытие Арены" в красной форме, а мерсисайдцы - в белой, информирует твиттер "Спартака".