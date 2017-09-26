Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью попросил руководство "МЮ" продлить контракты с Рашфордом и Феллайни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой о продлении контрактов с нападающим Маркусом Рашфордом и полузащитником Маруаном Феллайни, информирует Independent.

Соглашение Рэшфорда рассчитано до 2020 года, но португальский тренер считает, чтобы ключевому игроку команды стоит улучшить условия контракта.

Моуринью хочет, чтобы и Рэшфорд, и Феллайни решили все посторонние проблемы сейчас и полностью сконцентрировались на футболе.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Рэшфорд
Сегодня, 11:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.