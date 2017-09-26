Жозе Моуринью попросил руководство "МЮ" продлить контракты с Рашфордом и Феллайни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой о продлении контрактов с нападающим Маркусом Рашфордом и полузащитником Маруаном Феллайни, информирует Independent.Соглашение Рэшфорда рассчитано до 2020 года, но португальский тренер считает, чтобы ключевому игроку команды стоит улучшить условия контракта.Моуринью хочет, чтобы и Рэшфорд, и Феллайни решили все посторонние проблемы сейчас и полностью сконцентрировались на футболе.