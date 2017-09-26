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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Директор "Ахмата" опроверг слухи, что студентов насильно загоняют на матчи команды
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что сообщения о том, что места на стадионе команды из Грозного привязаны к номерам студенческих билетов, чтобы вычислять тех, кто из учеников вузов не ходит на матчи, не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ сообщалось, что студентам, которые не будут ходить на домашние матчи "Ахмата", якобы пригрозили отчислением.
"Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам. У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать (на стадион)? Ну, один раз загоните, а дальше что?" - цитирует Айдамирова "Р-Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что студентам, которые не будут ходить на домашние матчи "Ахмата", якобы пригрозили отчислением.
"Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам. У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать (на стадион)? Ну, один раз загоните, а дальше что?" - цитирует Айдамирова "Р-Спорт".
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