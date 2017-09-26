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Александр Бубнов: есть у "Ливерпуля" одна слабость

Известный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей игре Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем".

"Игра "Спартака" сейчас не следует четкой системе. Команда в нескольких матчах не может удержать победу. Ничто не мешает спокойно контролировать мяч: играть от обороны и пользоваться контратаками. Но надёжности в обороне нет. Надежность зависит от индивидуального мастерства и сыгранности, но с этим проблемы. Это было актуально и в чемпионский сезон: команда стала шестой по пропущенным голам.

Текущее положение я бы не связывал с расхлябанностью, скорее – это растерянность. Иногда ситуация на поле напоминает анархию. Важно сохранять холодную голову, несмотря на неудачные результаты. Анархию на поле устраивают игроки, а тренер должен регулировать эту ситуацию, управлять ими.

К матчу с "Ливерпулем" "Спартак" подходит в очень сложном положении. Им нужно исправлять дела в чемпионате, от этой мысли никуда не деться. Это давит психологически, вешает на плечи игроков тяжелый груз перед важной игрой в другом турнире. Учитывая это и удачный старт, ЦСКА будет немного проще в матче с "Манчестер Юнайтед".

Видел последние матчи "Ливерпуля" и могу отметить, что у них очень хорошо поставлена игра в атаке. Вернулся Коутиньо, он в хорошей форме, есть Мане, Салах… Команда Юргена Клоппа играет в атлетичной манере – активно прессингует, пытаясь задавить атаку соперника в зародыше. В этом же ключе играл "Зенит" в первом тайме в Краснодаре. "Спартаку" будет тяжело, поскольку англичане сильнее на всех позициях. Выделяется средняя линия, но и у них есть одна слабость: "Ливерпуль" много пропускает.

Не уверен, что команда Карреры способна этим воспользоваться, но это небольшой шанс. Хотя убеждён, что англичане приедут играть на победу и с наибольшей долей вероятности ее добьются", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 13:19
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