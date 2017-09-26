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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Кристиан Нобоа: это правда, что "Рубин" меня нашел случайно, Бердыев смотрел другого игрока
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, как он оказался в России, когда в 2007 году перешёл в «Рубин» под руководством Курбана Бердыева.
"Это правда, что "Рубин" меня нашел случайно: Бердыев смотрел другого игрока. Он хотел нападающего, причем даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас.
Я помню, что очень хорошо провел ту встречу. Мне передали слова Бердыева: "Не хочу нападающего, хочу вот того парня, полузащитника". Когда я впервые оказался в сборной Эквадора, мы встретились с Курбаном Бекиевичем, поговорили. Он сказал, что хочет подписать меня, что видит во мне потенциал.
Как Бердыеву удается заразить игроков своими идеями? Во-первых, он очень хороший человек. Бердыев всегда скажет тебе все прямо, в глаза, а не будет что-то говорить за спиной. Во-вторых, это сильный специалист. На тренировках он всегда объясняет, что хочет видеть от тебя на поле.
Бердыев создает единый механизм, чтобы каждый знал свою роль и выполнял свои задачи. Он довольно жесткий тренер, но это помогает ему добиваться результата. Игроки учатся у него многому", - цитирует хавбека официальный сайт "Зенита".
"Это правда, что "Рубин" меня нашел случайно: Бердыев смотрел другого игрока. Он хотел нападающего, причем даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас.
Я помню, что очень хорошо провел ту встречу. Мне передали слова Бердыева: "Не хочу нападающего, хочу вот того парня, полузащитника". Когда я впервые оказался в сборной Эквадора, мы встретились с Курбаном Бекиевичем, поговорили. Он сказал, что хочет подписать меня, что видит во мне потенциал.
Как Бердыеву удается заразить игроков своими идеями? Во-первых, он очень хороший человек. Бердыев всегда скажет тебе все прямо, в глаза, а не будет что-то говорить за спиной. Во-вторых, это сильный специалист. На тренировках он всегда объясняет, что хочет видеть от тебя на поле.
Бердыев создает единый механизм, чтобы каждый знал свою роль и выполнял свои задачи. Он довольно жесткий тренер, но это помогает ему добиваться результата. Игроки учатся у него многому", - цитирует хавбека официальный сайт "Зенита".
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