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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Павлюченко: "Спартак" может добиться результата за счет движения и самоотдачи
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, за счёт чего красно-белые смогут обыграть «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов.
"Сегодня "Спартак" сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу. "Ливерпуль" - это "Ливерпуль", там собраны хорошие футболисты.
Если "Спартак" будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у красно-белых всё получится. К тому же спартаковцы играют дома, будет полный стадион болельщиков. "Спартак" обязан идти вперёд, и всё будет нормально", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
"Сегодня "Спартак" сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу. "Ливерпуль" - это "Ливерпуль", там собраны хорошие футболисты.
Если "Спартак" будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у красно-белых всё получится. К тому же спартаковцы играют дома, будет полный стадион болельщиков. "Спартак" обязан идти вперёд, и всё будет нормально", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
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