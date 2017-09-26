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Роман Павлюченко: "Спартак" может добиться результата за счет движения и самоотдачи

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, за счёт чего красно-белые смогут обыграть «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов.

"Сегодня "Спартак" сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу. "Ливерпуль" - это "Ливерпуль", там собраны хорошие футболисты.

Если "Спартак" будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у красно-белых всё получится. К тому же спартаковцы играют дома, будет полный стадион болельщиков. "Спартак" обязан идти вперёд, и всё будет нормально", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Спартак
Сегодня, 13:55
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какое движение, какая самоотдача - команда дохлая, еле ноги передвигает.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
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online

Очень хочу посмотреть матч Арарат-Спартак, окунуться в 80-е.
Думаю через год-два мои мечты осуществятся,в ФНЛ.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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