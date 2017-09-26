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Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка

Около 5,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников обеспечат безопасность во время проведения матчей Лиги чемпионов в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В Москве 26 и 27 сентября пройдут два матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов: во вторник "Спартак" примет "Ливерпуль", а в среду ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Безопасность и порядок в ходе матчей на стадионе "красно-белых" обеспечат 460 сотрудников полиции, свыше 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 859 контролеров-распорядителей и 200 участников народной дружины. Всего – около 3 тысяч человек.

На стадионе ЦСКА будут задействованы около 440 сотрудников полиции, 990 сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 581 контролеров-распорядителей и 198 сотрудников частных охранных организаций. Всего – около 2,5 тысячи человек. Также будут привлечены кинологи – 25 человек, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.

Официальные делегации "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" от аэропорта до гостиницы и затем до стадиона с целью безопасности будут сопровождать сотрудники Росгвардии и ГИБДД.

По предварительным данным матчи планирует посетить около 70 тысяч человек. Власти Москвы и полиция призывают участников матчей соблюдать общественный порядок на стадионе и территории, прилегающей к нему.

Р-Спорт
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
кого от кого охранять будут?
кого считают дикими и быдлом?


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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