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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
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Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка
Около 5,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников обеспечат безопасность во время проведения матчей Лиги чемпионов в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В Москве 26 и 27 сентября пройдут два матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов: во вторник "Спартак" примет "Ливерпуль", а в среду ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед".
Безопасность и порядок в ходе матчей на стадионе "красно-белых" обеспечат 460 сотрудников полиции, свыше 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 859 контролеров-распорядителей и 200 участников народной дружины. Всего – около 3 тысяч человек.
На стадионе ЦСКА будут задействованы около 440 сотрудников полиции, 990 сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 581 контролеров-распорядителей и 198 сотрудников частных охранных организаций. Всего – около 2,5 тысячи человек. Также будут привлечены кинологи – 25 человек, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.
Официальные делегации "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" от аэропорта до гостиницы и затем до стадиона с целью безопасности будут сопровождать сотрудники Росгвардии и ГИБДД.
По предварительным данным матчи планирует посетить около 70 тысяч человек. Власти Москвы и полиция призывают участников матчей соблюдать общественный порядок на стадионе и территории, прилегающей к нему.
Р-Спорт
В Москве 26 и 27 сентября пройдут два матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов: во вторник "Спартак" примет "Ливерпуль", а в среду ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед".
Безопасность и порядок в ходе матчей на стадионе "красно-белых" обеспечат 460 сотрудников полиции, свыше 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 859 контролеров-распорядителей и 200 участников народной дружины. Всего – около 3 тысяч человек.
На стадионе ЦСКА будут задействованы около 440 сотрудников полиции, 990 сотрудников Росгвардии (в том числе бойцы ОМОН), 581 контролеров-распорядителей и 198 сотрудников частных охранных организаций. Всего – около 2,5 тысячи человек. Также будут привлечены кинологи – 25 человек, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.
Официальные делегации "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" от аэропорта до гостиницы и затем до стадиона с целью безопасности будут сопровождать сотрудники Росгвардии и ГИБДД.
По предварительным данным матчи планирует посетить около 70 тысяч человек. Власти Москвы и полиция призывают участников матчей соблюдать общественный порядок на стадионе и территории, прилегающей к нему.
Р-Спорт
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