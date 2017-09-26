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"Лас-Пальмас" остался без главного теренра

Испанский специалист Маноло Маркес покинул пост главного тренера "Лас-Пальмаса".

Маркес возглавил тренерский штаб команды из Лас-Пальмаса в июле 2017 года. Пока не найден новый главный тренер, коллективом будут руководить помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.

Sportbox
Теги: Лас-Пальмас
Сегодня, 14:00
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