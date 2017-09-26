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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Лас-Пальмас" остался без главного теренра
Испанский специалист Маноло Маркес покинул пост главного тренера "Лас-Пальмаса".
Маркес возглавил тренерский штаб команды из Лас-Пальмаса в июле 2017 года. Пока не найден новый главный тренер, коллективом будут руководить помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.
Sportbox
Маркес возглавил тренерский штаб команды из Лас-Пальмаса в июле 2017 года. Пока не найден новый главный тренер, коллективом будут руководить помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.
Sportbox
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