"Лас-Пальмас" остался без главного теренра

Испанский специалист Маноло Маркес покинул пост главного тренера "Лас-Пальмаса".Маркес возглавил тренерский штаб команды из Лас-Пальмаса в июле 2017 года. Пока не найден новый главный тренер, коллективом будут руководить помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.