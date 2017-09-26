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Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали

Автор более 10 книг о фанатской культуре и футбольном насилии Дуги Бримсон рассказал, что в Англии в настоящее время болельщики стали менее активными, а также прокомментировал массовое выбегание болельщиков во время празднования чемпионства "Спартака".

"Новому поколению болельщиков не нравится петь и заряжать, они будто сошли с ума - им бы только сидеть и жрать. Но, черт возьми, стадион - территория футбола, а не театр. Хотя вряд ли когда-нибудь клубы опять до этого допрут.

Во всей лиге остался, похоже, единственный нормальный человек – это Алекс Фергюсон, который даже сейчас призывает фанатов "Юнайтед": "Кричите, я хочу, чтобы соперники боялись. Это ваша работа – устрашать их". Но кто будет это делать? Парень из Таиланда или Индии, да и любой другой страны? Да ему наплевать на традиции и на соперника! Он, да и все остальные, будут сидеть и восхищаться: "О, какой футбол, какой гол!" Но это дерьмо, долбанная глобализация. Вам повезло: Россия пока далека от этих проблем.

Ультрас "Спартака" чуть ли не напрямую реализуют билеты на фанатку? Это круто, но опасно. В таком случае фанаты чувствуют власть и пользуются ею. Я видел, что после чемпионства "Спартака" творилось безумие. Люди выбегали на поле. Да, это было круто, но в Англии их бы сразу арестовали. Видишь, вам пока можно быть дикими. Ловите момент", - цитирует Бримсона "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 14:34
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(0)
№4 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
пора уже забыть о чемпионстве и жить дальше
Регистрация: 18.08.2013
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:52) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так это самый популярный клуб России детка.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:45) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Арестовать 40+ тысяч? Фанатов?? Спартака??? Ну-ну)
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:43) #
  • +2
  •  (6)

фанам Спартака разрешили выбежать на поле, это было запланированной частью шоу! а так да, во многом согласен с ним


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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