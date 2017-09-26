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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (4)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (4)
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Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали
Автор более 10 книг о фанатской культуре и футбольном насилии Дуги Бримсон рассказал, что в Англии в настоящее время болельщики стали менее активными, а также прокомментировал массовое выбегание болельщиков во время празднования чемпионства "Спартака".
"Новому поколению болельщиков не нравится петь и заряжать, они будто сошли с ума - им бы только сидеть и жрать. Но, черт возьми, стадион - территория футбола, а не театр. Хотя вряд ли когда-нибудь клубы опять до этого допрут.
Во всей лиге остался, похоже, единственный нормальный человек – это Алекс Фергюсон, который даже сейчас призывает фанатов "Юнайтед": "Кричите, я хочу, чтобы соперники боялись. Это ваша работа – устрашать их". Но кто будет это делать? Парень из Таиланда или Индии, да и любой другой страны? Да ему наплевать на традиции и на соперника! Он, да и все остальные, будут сидеть и восхищаться: "О, какой футбол, какой гол!" Но это дерьмо, долбанная глобализация. Вам повезло: Россия пока далека от этих проблем.
Ультрас "Спартака" чуть ли не напрямую реализуют билеты на фанатку? Это круто, но опасно. В таком случае фанаты чувствуют власть и пользуются ею. Я видел, что после чемпионства "Спартака" творилось безумие. Люди выбегали на поле. Да, это было круто, но в Англии их бы сразу арестовали. Видишь, вам пока можно быть дикими. Ловите момент", - цитирует Бримсона "Чемпионат".
"Новому поколению болельщиков не нравится петь и заряжать, они будто сошли с ума - им бы только сидеть и жрать. Но, черт возьми, стадион - территория футбола, а не театр. Хотя вряд ли когда-нибудь клубы опять до этого допрут.
Во всей лиге остался, похоже, единственный нормальный человек – это Алекс Фергюсон, который даже сейчас призывает фанатов "Юнайтед": "Кричите, я хочу, чтобы соперники боялись. Это ваша работа – устрашать их". Но кто будет это делать? Парень из Таиланда или Индии, да и любой другой страны? Да ему наплевать на традиции и на соперника! Он, да и все остальные, будут сидеть и восхищаться: "О, какой футбол, какой гол!" Но это дерьмо, долбанная глобализация. Вам повезло: Россия пока далека от этих проблем.
Ультрас "Спартака" чуть ли не напрямую реализуют билеты на фанатку? Это круто, но опасно. В таком случае фанаты чувствуют власть и пользуются ею. Я видел, что после чемпионства "Спартака" творилось безумие. Люди выбегали на поле. Да, это было круто, но в Англии их бы сразу арестовали. Видишь, вам пока можно быть дикими. Ловите момент", - цитирует Бримсона "Чемпионат".
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