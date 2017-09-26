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Кристиан Нобоа рассказал, чем отличаются люди в России и Эквадоре

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о разнице между жителями России и Эквадора.

"Самую большую разницу, на мой взгляд, делает погода. Эквадор - южная страна, а все южные люди очень позитивные. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, - каждому свое.

У всех народов своя специфика, я уважаю всех одинаково. Ну и потом, конечно, у эквадорцев и россиян разная культура. Все же наши страны очень далеко друг от друга!

По жизни я стопроцентный оптимист. Всегда ищу позитив, даже в чём-то плохом. Нельзя зацикливаться на негативе, всегда надо находить положительные моменты", - цитирует Нобоа пресс-служба "Зенита".
Теги: Нобоа
Сегодня, 14:58
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(1)
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:13) #
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online

делает погода.
На Марсе очень страшные существа, там -127 ночью .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Раскрыл тему на все сто.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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