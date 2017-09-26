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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Кристиан Нобоа рассказал, чем отличаются люди в России и Эквадоре
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о разнице между жителями России и Эквадора.
"Самую большую разницу, на мой взгляд, делает погода. Эквадор - южная страна, а все южные люди очень позитивные. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, - каждому свое.
У всех народов своя специфика, я уважаю всех одинаково. Ну и потом, конечно, у эквадорцев и россиян разная культура. Все же наши страны очень далеко друг от друга!
По жизни я стопроцентный оптимист. Всегда ищу позитив, даже в чём-то плохом. Нельзя зацикливаться на негативе, всегда надо находить положительные моменты", - цитирует Нобоа пресс-служба "Зенита".
"Самую большую разницу, на мой взгляд, делает погода. Эквадор - южная страна, а все южные люди очень позитивные. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, - каждому свое.
У всех народов своя специфика, я уважаю всех одинаково. Ну и потом, конечно, у эквадорцев и россиян разная культура. Все же наши страны очень далеко друг от друга!
По жизни я стопроцентный оптимист. Всегда ищу позитив, даже в чём-то плохом. Нельзя зацикливаться на негативе, всегда надо находить положительные моменты", - цитирует Нобоа пресс-служба "Зенита".
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