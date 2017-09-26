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СМИ: Марат Измайлов ушел из "Арарата"

Московский "Арарат" расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым, передает ТАСС.

Сообщается, что стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Измайлов провел за "Арарат" четыре матча, в которых забил два гола.
Теги: Арарат Измайлов
Сегодня, 15:24
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Кого то это удивило?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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