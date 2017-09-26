Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Судья Владислав Безбородов назначен на матч "Спартак" - "Урал"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 12-го тура Чемпионата России.

29 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Тосно» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Рубин» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

1 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Анжи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

РФС
Сегодня, 15:40
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный судья. Профессионал до мозга костей.
Регистрация: 2.12.2014
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
О ручная зверушка пошла в ход.Ждем пендаль и удаление у Урала на первых минутах

не Вилковом единым smile ты бы хоть удосужился посмотреть из какого он города,кастрюльку с башки сними
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
О ручная зверушка пошла в ход.Ждем пендаль и удаление у Урала на первых минутах ,а иначе шампиньоны после Ливерпуля будут разгромлены таким Уралом.Самый продажный проспартаковский судейка,который отличается куриной слепотой и не видит как под носом ломают игроков,но уверен прекрасно разглядит красивый нырок балеруна Самедова и разумеется даст пендаль.Третий матч подряд тащить будут.Федян проплатил таки нашему судейскому комитету?


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.