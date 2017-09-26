КДК РФС рассмотрит неприличный жест Александра Григоряна

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с неприличным жестом от главного тренера московского "Арарата" Александра Григоряна в матче с "Торпедо" (3:2).Григорян после игры продемонстрировал болельщикам соперника средний палец."У нас есть информация о том, что инспектор матча внес эту ситуацию в протокол и все это находится в КДК. Завтра уже состоится заседание, где будет принято решение по двум моментам – в игре со "СКА-Хабаровском", где Григорян повел себя таким же образом, и по инциденту после нашей встречи", – сказал вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев.