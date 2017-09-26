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КДК РФС рассмотрит неприличный жест Александра Григоряна

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с неприличным жестом от главного тренера московского "Арарата" Александра Григоряна в матче с "Торпедо" (3:2).

Григорян после игры продемонстрировал болельщикам соперника средний палец.

"У нас есть информация о том, что инспектор матча внес эту ситуацию в протокол и все это находится в КДК. Завтра уже состоится заседание, где будет принято решение по двум моментам – в игре со "СКА-Хабаровском", где Григорян повел себя таким же образом, и по инциденту после нашей встречи", – сказал вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев.

Р-Спорт
Теги: Григорян
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
мама мия вот кому делать нечего --Григорян показал средний палец ,а вы покажите 21ый палец и на том расстаньтесь..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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