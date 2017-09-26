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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" обыграл "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФА
"Спартак" U19 добился первой победы на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА
2 тур
"Спартак" U19 - "Ливерпуль" U19 2:1
Голы: Льюис, 17, Руденко, 24, 57
"Спартак" U19: Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Калачевский (Пацев, 75), Игнатов, Володкин, Орехов (Горбулин, 90+3), Лопатин (Сазонов, 85), Руденко
"Ливерпуль" U19: Грабара, Мастерсон, Джонстон, Койл, Льюис, Тагсет (Адеканье, 58), Джонес, Кейн, Брустер (Камашу, 74), Вудбёрн, Миллар (Маколи, 85)
Предупреждения: Володкин, 5, Мастерсон, 60, Петрунин, 60, Джонес, 61, Лопатин, 61, Вудбёрн, 64, Миронов, 65, Мастерсон, 73
Удаления: Мастерсон, 73
Юношеская лига УЕФА
2 тур
"Спартак" U19 - "Ливерпуль" U19 2:1
Голы: Льюис, 17, Руденко, 24, 57
"Спартак" U19: Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Калачевский (Пацев, 75), Игнатов, Володкин, Орехов (Горбулин, 90+3), Лопатин (Сазонов, 85), Руденко
"Ливерпуль" U19: Грабара, Мастерсон, Джонстон, Койл, Льюис, Тагсет (Адеканье, 58), Джонес, Кейн, Брустер (Камашу, 74), Вудбёрн, Миллар (Маколи, 85)
Предупреждения: Володкин, 5, Мастерсон, 60, Петрунин, 60, Джонес, 61, Лопатин, 61, Вудбёрн, 64, Миронов, 65, Мастерсон, 73
Удаления: Мастерсон, 73
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