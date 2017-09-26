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"Спартак" обыграл "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" U19 добился первой победы на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА

2 тур

"Спартак" U19 - "Ливерпуль" U19 2:1

Голы: Льюис, 17, Руденко, 24, 57

"Спартак" U19: Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Калачевский (Пацев, 75), Игнатов, Володкин, Орехов (Горбулин, 90+3), Лопатин (Сазонов, 85), Руденко

"Ливерпуль" U19: Грабара, Мастерсон, Джонстон, Койл, Льюис, Тагсет (Адеканье, 58), Джонес, Кейн, Брустер (Камашу, 74), Вудбёрн, Миллар (Маколи, 85)

Предупреждения: Володкин, 5, Мастерсон, 60, Петрунин, 60, Джонес, 61, Лопатин, 61, Вудбёрн, 64, Миронов, 65, Мастерсон, 73

Удаления: Мастерсон, 73
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:01
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№13 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молотки! За Вами будущее! Вперёд Спартак!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:46) #
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Молодцы. Но такие моменты, как у Лопатина в начале матча, упускать нельзя.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 16:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы,ребята!Теперь бы их всех в основной состав перевести,чтобы иам играли,а всех пешеходов из основного,в дубль.
Регистрация: 27.07.2013
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:27) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы.
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: trent (Сегодня, 16:16) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№8 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 16:13) #
  • +2
  •  (10)
online

Молодцы ребята! Вот так держать!
Регистрация: 12.06.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:12) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Вооот, обыграли Ливер без Промеса.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (8)
online

Молодчаги!!!! Вот бы основа порадовала также!!!!
Регистрация: 17.06.2016
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:08) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы, классно сыграли


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:06) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мужики!
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"СПАРТАКУ" ну модеры.... наберут школьников...))))
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:05) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, Спартаку!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 16:04) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы.


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Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
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