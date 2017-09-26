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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Генрих Мхитарян: надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о своих ожиданиях перед игрой Лиги чемпионов с ЦСКА.
"В прошлый раз, когда я играл за "МЮ" в России – мы играли против "Ростова". Тогда я был рад видеть большое количество армянских болельщиков с флагами на трибуне, которые поддерживали меня. Надеюсь, что и на этот раз будет также. Я очень благодарен им за поддержку", - сказал Мхитарян.
Rusfootball.info
"В прошлый раз, когда я играл за "МЮ" в России – мы играли против "Ростова". Тогда я был рад видеть большое количество армянских болельщиков с флагами на трибуне, которые поддерживали меня. Надеюсь, что и на этот раз будет также. Я очень благодарен им за поддержку", - сказал Мхитарян.
Rusfootball.info
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