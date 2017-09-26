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Генрих Мхитарян: надеюсь, армянские фанаты из России поддержат меня в игре с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о своих ожиданиях перед игрой Лиги чемпионов с ЦСКА.

"В прошлый раз, когда я играл за "МЮ" в России – мы играли против "Ростова". Тогда я был рад видеть большое количество армянских болельщиков с флагами на трибуне, которые поддерживали меня. Надеюсь, что и на этот раз будет также. Я очень благодарен им за поддержку", - сказал Мхитарян.

Rusfootball.info
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:28) #
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Брось дурака валять, Генрих, ай-да в Арарат! Ну а так, пол-Москвы за тебя по национальному признаку будет.
Регистрация: 12.11.2007
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