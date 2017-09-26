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Генрих Мхитарян: все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о своих впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов.

- В прошлом сезоне вы забили в финале Лиги Европы. Насколько это мотивирует вас дойти до финала Лиги чемпионов и забить там?

- Конечно, забить в финале Лиги Европы и выиграть – огромная честь для меня. Мы весь сезон играли для того, чтобы иметь место в Лиге чемпионов. Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас Лига чемпионов очень важна.

Rusfootball.info
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:33
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