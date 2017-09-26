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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена" (1)
Генрих Мхитарян: все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о своих впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов.
- В прошлом сезоне вы забили в финале Лиги Европы. Насколько это мотивирует вас дойти до финала Лиги чемпионов и забить там?
- Конечно, забить в финале Лиги Европы и выиграть – огромная честь для меня. Мы весь сезон играли для того, чтобы иметь место в Лиге чемпионов. Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас Лига чемпионов очень важна.
Rusfootball.info
- В прошлом сезоне вы забили в финале Лиги Европы. Насколько это мотивирует вас дойти до финала Лиги чемпионов и забить там?
- Конечно, забить в финале Лиги Европы и выиграть – огромная честь для меня. Мы весь сезон играли для того, чтобы иметь место в Лиге чемпионов. Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас Лига чемпионов очень важна.
Rusfootball.info
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