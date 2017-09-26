Генрих Мхитарян: все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о своих впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов.- Конечно, забить в финале Лиги Европы и выиграть – огромная честь для меня. Мы весь сезон играли для того, чтобы иметь место в Лиге чемпионов. Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что "МЮ" участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас Лига чемпионов очень важна.