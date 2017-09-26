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Евгений Кафельников: поставил 300 долларов на победу любимой команды

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сообщил, что поставил на победу красно-белых в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Считаю, что идти обреченным на стадион сегодня – очень плохо для ауры! Поэтому поставил 300 долларов на чистую победу любимой команды. Вперед, красно-белые!" – написал Кафельников.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:40
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№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кафель под буков залез....за долю малую)
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
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online

Вот так продаётся мечта за доллары. А была ли мечта?
П.С. Визг свиней коту по барабану.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
на остальное наркоты накупил


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:47) #
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online

Вероятнее проигрыш, максимум ничья.
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хмм,поглядим.
Регистрация: 12.02.2013
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