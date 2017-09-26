Евгений Кафельников: поставил 300 долларов на победу любимой команды

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сообщил, что поставил на победу красно-белых в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля"."Считаю, что идти обреченным на стадион сегодня – очень плохо для ауры! Поэтому поставил 300 долларов на чистую победу любимой команды. Вперед, красно-белые!" – написал Кафельников.