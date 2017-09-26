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Александр Головин: в "МЮ" собраны сильные игроки, не стал бы кого-то выделять

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

- На вас будет обращено пристальное внимание, поскольку много писали о возможном вашем переходе в английский клуб, будет ли особая мотивация на эту игру?

- Для меня каждый матч важен, нет разницы, какая команда играет против тебя, надо максимально готовиться к любому сопернику. В первую очередь, надо инвестиции пользу команде, а уже потом думать о каких-то личных задачах.

- Вы пропустили матч против "Динамо". Для вас это плюс, потому что немного отдохнули? Или наоборот?

- Я думаю для меня нет особо разницы. Были очень интенсивные тренировки, и я не потерял игровой тонус, так что особой разницы нет.

- В матче против "Динамо" у ЦСКА не хватало лидера. Вы ощущаете себя лидером команды, который во многом организует игру команды?

- Полноценным лидером я себя не ощущаю, но стараюсь брать на себя инициативу и за счёт своих качеств вскрывать оборону соперника.

- Кого считаете лидером обороны "Манчестер Юнайтед"?

- Не стал бы никого выделять из этой команды. Мы все прекрасно понимаем, что собраны очень сильные футболисты. Да и физические данные у всех на высоте.

Rusfootball.info
Теги: Головин ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:02
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