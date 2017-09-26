Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Александр Головин: в "МЮ" собраны сильные игроки, не стал бы кого-то выделять
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
- На вас будет обращено пристальное внимание, поскольку много писали о возможном вашем переходе в английский клуб, будет ли особая мотивация на эту игру?
- Для меня каждый матч важен, нет разницы, какая команда играет против тебя, надо максимально готовиться к любому сопернику. В первую очередь, надо инвестиции пользу команде, а уже потом думать о каких-то личных задачах.
- Вы пропустили матч против "Динамо". Для вас это плюс, потому что немного отдохнули? Или наоборот?
- Я думаю для меня нет особо разницы. Были очень интенсивные тренировки, и я не потерял игровой тонус, так что особой разницы нет.
- В матче против "Динамо" у ЦСКА не хватало лидера. Вы ощущаете себя лидером команды, который во многом организует игру команды?
- Полноценным лидером я себя не ощущаю, но стараюсь брать на себя инициативу и за счёт своих качеств вскрывать оборону соперника.
- Кого считаете лидером обороны "Манчестер Юнайтед"?
- Не стал бы никого выделять из этой команды. Мы все прекрасно понимаем, что собраны очень сильные футболисты. Да и физические данные у всех на высоте.
Rusfootball.info
- На вас будет обращено пристальное внимание, поскольку много писали о возможном вашем переходе в английский клуб, будет ли особая мотивация на эту игру?
- Для меня каждый матч важен, нет разницы, какая команда играет против тебя, надо максимально готовиться к любому сопернику. В первую очередь, надо инвестиции пользу команде, а уже потом думать о каких-то личных задачах.
- Вы пропустили матч против "Динамо". Для вас это плюс, потому что немного отдохнули? Или наоборот?
- Я думаю для меня нет особо разницы. Были очень интенсивные тренировки, и я не потерял игровой тонус, так что особой разницы нет.
- В матче против "Динамо" у ЦСКА не хватало лидера. Вы ощущаете себя лидером команды, который во многом организует игру команды?
- Полноценным лидером я себя не ощущаю, но стараюсь брать на себя инициативу и за счёт своих качеств вскрывать оборону соперника.
- Кого считаете лидером обороны "Манчестер Юнайтед"?
- Не стал бы никого выделять из этой команды. Мы все прекрасно понимаем, что собраны очень сильные футболисты. Да и физические данные у всех на высоте.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.