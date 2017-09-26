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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: после Фергюсона это сильнейший "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" поделился своими ожиданиями, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Моуриньо сказал, что на его памяти такого сильного ЦСКА ещё не было. Для вас это неожиданное заявление?
- Это только мой второй матч в группе Лиги Чемпионов с ЦСКА, так что мне сложно смотреть. Со стороны Жозе можно было увидеть, что мы выиграли четыре матча квалификации и победили "Бенфику". Может быть, он сказал это для своей команды, Жозе может разные посылы давать для игроков, болельщиков, прессы. По крайней мере, мы не должны думать о том, что если нам сказали, что у нас сильная команда, нам будет легко.
- Сможет ли сыграть Марио завтра?
- Марио боец, мы это знаем. Если есть минимальный шанс, он сыграет, так что вероятность довольно велика.
- Если Моуриньо сказал, что это сильнейший ЦСКА, то можете сказать, сильнейший это "МЮ" после эпохи Фергюсона?
- Можно нисколько не сомневаться в этом, это самый сильный состав. И не только в плане состава, но и игры в целом. Хотя сравнивать с "МЮ" Фергюсона очень сложно, он создал много великолепных команды - девяносто девятого года или третьего, например. Трансферная политика "МЮ" сейчас планомерна и верна. Так и должно быть у больших клубов.
- Как повлияет на игру отсутствие Каррика, Погба и Фелайни?
- В больших клубах независимо от того, какие выпадают игроки, они всегда могут их заменить. Матич и Фелайни это один вариант игры, Матич Эррера - другие характеристики, но уровень игры из-за этого не падает. Может кое-что изменится со стандартными положениями, но какую-то слабость мы вряд ли здесь найдём.
- Насколько ЦСКА конкурентоспособен на фоне нынешнего "МЮ"?
- Я не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Наша задача найти слабые места у соперника, чтобы на них надавить. Знаю, что завтра будет прекрасный стадион, у нас будет отличная поддержка, команда будет сверхмотивирована, дополнительной мотивации никакой не надо будет. Несмотря на то, что мы говорили о сильных сторонах "МЮ", в любой игре с любым соперником можно добиться необходимого исхода матча. Наша задача искать свои шансы. Как только болельщики почувствуют, что мы близки к тому, чтобы показать хорошую игру, думаю, у нас многое получится.
- Моуриньо сказал, что на его памяти такого сильного ЦСКА ещё не было. Для вас это неожиданное заявление?
- Это только мой второй матч в группе Лиги Чемпионов с ЦСКА, так что мне сложно смотреть. Со стороны Жозе можно было увидеть, что мы выиграли четыре матча квалификации и победили "Бенфику". Может быть, он сказал это для своей команды, Жозе может разные посылы давать для игроков, болельщиков, прессы. По крайней мере, мы не должны думать о том, что если нам сказали, что у нас сильная команда, нам будет легко.
- Сможет ли сыграть Марио завтра?
- Марио боец, мы это знаем. Если есть минимальный шанс, он сыграет, так что вероятность довольно велика.
- Если Моуриньо сказал, что это сильнейший ЦСКА, то можете сказать, сильнейший это "МЮ" после эпохи Фергюсона?
- Можно нисколько не сомневаться в этом, это самый сильный состав. И не только в плане состава, но и игры в целом. Хотя сравнивать с "МЮ" Фергюсона очень сложно, он создал много великолепных команды - девяносто девятого года или третьего, например. Трансферная политика "МЮ" сейчас планомерна и верна. Так и должно быть у больших клубов.
- Как повлияет на игру отсутствие Каррика, Погба и Фелайни?
- В больших клубах независимо от того, какие выпадают игроки, они всегда могут их заменить. Матич и Фелайни это один вариант игры, Матич Эррера - другие характеристики, но уровень игры из-за этого не падает. Может кое-что изменится со стандартными положениями, но какую-то слабость мы вряд ли здесь найдём.
- Насколько ЦСКА конкурентоспособен на фоне нынешнего "МЮ"?
- Я не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса. Наша задача найти слабые места у соперника, чтобы на них надавить. Знаю, что завтра будет прекрасный стадион, у нас будет отличная поддержка, команда будет сверхмотивирована, дополнительной мотивации никакой не надо будет. Несмотря на то, что мы говорили о сильных сторонах "МЮ", в любой игре с любым соперником можно добиться необходимого исхода матча. Наша задача искать свои шансы. Как только болельщики почувствуют, что мы близки к тому, чтобы показать хорошую игру, думаю, у нас многое получится.
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