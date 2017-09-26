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Алексей Маклаков: уверен, "Спартак" выиграет у "Ливерпуля"

Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль".

"Шансы на победу у "Спартака" всегда хорошие, но команда не в каждом матче их использует. Уверен, что сегодня красно-белые выиграют у "Ливерпуля" со счётом 1:0. За счёт чего? "Спартак" трудно просчитать. Спартаковцы должны собраться с мыслями о победе и умереть за неё на поле. Только так они смогут одолеть "Ливерпуль". Интересной и зрелищной игры сегодня ждать не стоит. Мы увидим очень противный футбол, соревнование нервов. Чей дух окажется сильнее, тот и победит. Непонятно, почему в нынешнем сезоне "Спартак" в последние 20 минут упускает победу и теряет важные очки. Но верю, что сегодня команда Массимо Карреры победит", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 17:24
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7
(0)
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: МАРТ
всё же решил Любоваться игрой Великого СПАРТАКА..

Всё же сектанты не понимают юмора ! А весь юмор в том , что " любоваться " , нормальные люди , ( не секта ) будут тем как Ливерпуль порвёт " Великий " Спартак ! laughing Жаль только потери очков из-за вас ! confused


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:27) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
мне больно смеяться.... прапор шмадко ещё тот экспэрт...

ну над Д'артаньяном мы уже лет 10 как смеемся.
Так что посмейся, бомжонок, хоть немного.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
мне больно смеяться.... sunglasses sunglassesпрапор шмадко ещё тот экспэрт...

антибиотик?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:03) #
  • +4
  •  (6)

Чей дух окажется сильнее, тот и победит.

у пищевика последнее время дух "с душком"
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 18:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
мне больно смеяться.... sunglasses sunglassesпрапор шмадко ещё тот экспэрт...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:43) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Мы увидим очень противный футбол

laughing

всё же решил Любоваться игрой Великого СПАРТАКА.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мы увидим очень противный футбол

laughing


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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