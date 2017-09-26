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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Алексей Маклаков: уверен, "Спартак" выиграет у "Ливерпуля"
Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль".
"Шансы на победу у "Спартака" всегда хорошие, но команда не в каждом матче их использует. Уверен, что сегодня красно-белые выиграют у "Ливерпуля" со счётом 1:0. За счёт чего? "Спартак" трудно просчитать. Спартаковцы должны собраться с мыслями о победе и умереть за неё на поле. Только так они смогут одолеть "Ливерпуль". Интересной и зрелищной игры сегодня ждать не стоит. Мы увидим очень противный футбол, соревнование нервов. Чей дух окажется сильнее, тот и победит. Непонятно, почему в нынешнем сезоне "Спартак" в последние 20 минут упускает победу и теряет важные очки. Но верю, что сегодня команда Массимо Карреры победит", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
"Шансы на победу у "Спартака" всегда хорошие, но команда не в каждом матче их использует. Уверен, что сегодня красно-белые выиграют у "Ливерпуля" со счётом 1:0. За счёт чего? "Спартак" трудно просчитать. Спартаковцы должны собраться с мыслями о победе и умереть за неё на поле. Только так они смогут одолеть "Ливерпуль". Интересной и зрелищной игры сегодня ждать не стоит. Мы увидим очень противный футбол, соревнование нервов. Чей дух окажется сильнее, тот и победит. Непонятно, почему в нынешнем сезоне "Спартак" в последние 20 минут упускает победу и теряет важные очки. Но верю, что сегодня команда Массимо Карреры победит", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
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