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"Рубин" сыграет против "Крыльев Советов" в Кубке России 25 октября

"Рубин" в своем официальном твиттере сообщил о дате проведения матча 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Матч состоится в среду, 25 октября.

Время начала матча будет известно позже.
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 18:00
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