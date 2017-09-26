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Форма сборной СССР 1970 года – в топ-50 лучших за всю историю (фото)

FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших футбольных форм. Домашний комплект сборной СССР 1970 года занял 33-е место. В этой форме команда под руководством Гавриила Качалина выступала на чемпионате мира в Мексике.

Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании 1986 года. Второе место - домашний комплект "Бока Хуниорс" 1981 года.

Третье место в рейтинге заняла форма сборной Голландии образца 1976 года.

Форма сборной СССР 1970 года – в топ-50 лучших за всю историю (фото)
Сегодня, 18:13
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Это что, шутка?) Черный квадрат Малевича советского футбольного образцца?)

эээ.... чистый узбекский хлопок!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а какой критерий?
мне вот больше запомнился Хорхе Кампос и его вратарские формы
похвально, что в списке присутствуем, но не очень пойму критерии


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А мне всегда нравилась форма сб Германии!
Регистрация: 28.08.2013
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А шорты белые. Всё по классике


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Это что, шутка?) Черный квадрат Малевича советского футбольного образцца?)
Регистрация: 31.03.2015
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