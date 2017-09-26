Форма сборной СССР 1970 года – в топ-50 лучших за всю историю (фото)

FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших футбольных форм. Домашний комплект сборной СССР 1970 года занял 33-е место. В этой форме команда под руководством Гавриила Качалина выступала на чемпионате мира в Мексике.Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании 1986 года. Второе место - домашний комплект "Бока Хуниорс" 1981 года.Третье место в рейтинге заняла форма сборной Голландии образца 1976 года.