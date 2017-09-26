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Посетители Rusfootball.info не верят в успех "Спартака" в матче с "Ливерпулем"

Сегодня в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на своем поле сыграет с "Ливерпулем". Начало матча запланировано на 21:45.

Читатели Rusfootball.info в этой встрече отдают предпочтение английской команде. Так, в победе "Ливерпуля" уверен 261 (57.11%) посетитель. 45 (9.85%) болельщиков считают, что встреча закончится вничью, а в победу красно-белых верит 151 (33.04%) болельщик.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:21
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5
(1)
№5 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ливерпуль?
Да обычная англосаксонская команда с завышенными понтами...
Плюнуть и растереть.
Всего-то...


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И что? Я тоже не верю, но надеяться то имею право. До матча и после оного это как говорят в Одессе две большие разницы. Это футбол, а не математика.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:38) #
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  •  (4)
online

Да пошли они нaxyй.

Я сам не верю - поэтому вместе с остальными.....
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Был бы против Ливерпуля русский клуб с хорошей обороной, шансы были бы даже на победу.(аля ЦСКА,Зенит, Рубин). А команды ,старающиеся играть в открытый футбол и при том, уступающие в классе, Ливерпуль раскатывает на раз два.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Матч покажет. Ждем.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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