Посетители Rusfootball.info не верят в успех "Спартака" в матче с "Ливерпулем"

Сегодня в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на своем поле сыграет с "Ливерпулем". Начало матча запланировано на 21:45.Читателиo в этой встрече отдают предпочтение английской команде. Так, в победе "Ливерпуля" уверен 261 (57.11%) посетитель. 45 (9.85%) болельщиков считают, что встреча закончится вничью, а в победу красно-белых верит 151 (33.04%) болельщик.