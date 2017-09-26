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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:40
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18:30
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18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
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14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
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Посетители Rusfootball.info не верят в успех "Спартака" в матче с "Ливерпулем"
Сегодня в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на своем поле сыграет с "Ливерпулем". Начало матча запланировано на 21:45.
Читатели Rusfootball.info в этой встрече отдают предпочтение английской команде. Так, в победе "Ливерпуля" уверен 261 (57.11%) посетитель. 45 (9.85%) болельщиков считают, что встреча закончится вничью, а в победу красно-белых верит 151 (33.04%) болельщик.
Читатели Rusfootball.info в этой встрече отдают предпочтение английской команде. Так, в победе "Ливерпуля" уверен 261 (57.11%) посетитель. 45 (9.85%) болельщиков считают, что встреча закончится вничью, а в победу красно-белых верит 151 (33.04%) болельщик.
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