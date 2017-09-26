Власти Северной Кореи запретили форварду "Кальяри" давать интервью

Форвард "Перуджу" Хан Кван Сон, права которого принадлежат "Кальяри", должен был дать интервью на канале Rai Due, сообщает La Stampa.Однако перед самим интервью 19-летнего футболисту позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.Хан Кван Сон - первый футболист из Северной Кореи, забивший в серии А.