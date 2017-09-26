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Власти Северной Кореи запретили форварду "Кальяри" давать интервью

Форвард "Перуджу" Хан Кван Сон, права которого принадлежат "Кальяри", должен был дать интервью на канале Rai Due, сообщает La Stampa.

Однако перед самим интервью 19-летнего футболисту позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.

Хан Кван Сон - первый футболист из Северной Кореи, забивший в серии А.
Сегодня, 20:30
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(2)
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
за ним 10 глаз следит .....зачем тогда разрешили играть ?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
да и смысл от его вью, если то, что последовало потом - о многом может говорить
Игрок, узнав об этом, заплакал

не просто же так...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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