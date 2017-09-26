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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Власти Северной Кореи запретили форварду "Кальяри" давать интервью
Форвард "Перуджу" Хан Кван Сон, права которого принадлежат "Кальяри", должен был дать интервью на канале Rai Due, сообщает La Stampa.
Однако перед самим интервью 19-летнего футболисту позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.
Хан Кван Сон - первый футболист из Северной Кореи, забивший в серии А.
Однако перед самим интервью 19-летнего футболисту позвонили из столицы КНДР, Пхеньяна, и сообщили, что он не может идти на итальянское телевидение, иначе его репатриируют. Игрок, узнав об этом, заплакал.
Хан Кван Сон - первый футболист из Северной Кореи, забивший в серии А.
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