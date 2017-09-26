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Коутиньо, Салах, Мане и Фирмино - в старте "Ливерпуля" на игру со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Ливерпуля" на предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Флэнаган, Клаван, Милнер, Флэнаган, Окслейд-Чемберлен, Старридж.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 20:41
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(2)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
жуть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нападение чума.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
пипец нападение..это всё,что могу сказать! sweat
если СМ побежит в атаку,то нарвется..


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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